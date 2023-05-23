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Боец MMA Джефф Монсон сообщил, что сдал американский паспорт в консульство США в Стамбуле

Спорт
Боец MMA Джефф Монсон сообщил, что сдал американский паспорт в консульство США в Стамбуле

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон заявил, что отказался от гражданства США. Атлет сдал паспорт в американское консульство, расположенное в Стамбуле.

Как рассказал спортсмен, он принял соответствующее решение из-за текущей политики Вашингтона. При этом чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу 2007 года признался, что сейчас все его мысли о будущем связаны лишь с Россией.

«Теперь я больше не американец, я только россиянин», — цитировало Монсона издание ТАСС.

Меж тем российский футболист Егор Пруцев получил сербское гражданство. В настоящее время полузащитник выступает за белградский клуб «Црвена звезда».
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