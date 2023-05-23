Искоренить: депутат ГД РФ Белик оценил идею национализировать украинские активы в Крыму

В Крыму собираются продолжить процесс национализации имущества украинских олигархов. За счет этих активов, как рассказал глава парламента республики Владимир Константинов, крымчане намерены частично компенсировать ущерб, нанесенный полуострову враждебными действиями Киева. Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Белик ответил на вопрос ФАН, насколько оправданны подобные решения.
«Такие меры считаю оправданными, поскольку получать доход в Крыму и направлять его в пользу тех, кто не скрывает своего враждебного настроя по отношению к жителям полуострова, недопустимо. Примечательно, что Киев, считая Крым своим, не раз опускался до откровенных угроз и провокаций, направленных на полуостров», — отметил парламентарий.
Депутат Госдумы России также указал, что украинские олигархи слишком комфортно себя чувствовали в Крыму, но этому пора положить конец, как и повсюду в России.
«Украинский олигархат, буйным цветом со времен Украины разросшийся на благодатной крымской земле, должен быть искоренен, а подобная практика вполне может быть распространена на активы украинских олигархов в других регионах нашей страны», — подытожил он.
Ранее Дмитрий Белик оценил заявление представителя Еврокомиссии об изъятии замороженных российских активов.