Аслан Карацев пробился в полуфинал квалификации теннисного «Ролан Гросса» во Франции

Теннисист из России Аслан Карацев смог пробиться в полуфинальный круг квалификации Открытого чемпионата Франции «Ролан Гросса», обыграв француза Пьер-Юг Эрбера.
В четвертьфинале турнира Карацев обыграл француза со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:1). На корте спортсмены провели чуть больше двух часов.
Аслан Карацев занимает 62-ю строчку рейтинговой таблицы Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Россиянин борется за попадание на основные матчи второго в этом сезоне Большого шлема, которые будут проходить с 28 мая до 11 июня.
Ранее сообщалось, что теннисистка из России Татьяна Прозорова не смогла одолеть немку Татьяну Марию в стартовом матче турнира в марокканском Рабате.