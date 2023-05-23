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Аслан Карацев пробился в полуфинал квалификации теннисного «Ролан Гросса» во Франции

Спорт
Аслан Карацев пробился в полуфинал квалификации теннисного «Ролан Гросса» во Франции

Теннисист из России Аслан Карацев смог пробиться в полуфинальный круг квалификации Открытого чемпионата Франции «Ролан Гросса», обыграв француза Пьер-Юг Эрбера.

В четвертьфинале турнира Карацев обыграл француза со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:1). На корте спортсмены провели чуть больше двух часов.

Аслан Карацев занимает 62-ю строчку рейтинговой таблицы Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Россиянин борется за попадание на основные матчи второго в этом сезоне Большого шлема, которые будут проходить с 28 мая до 11 июня.

Ранее сообщалось, что теннисистка из России Татьяна Прозорова не смогла одолеть немку Татьяну Марию в стартовом матче турнира в марокканском Рабате.
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