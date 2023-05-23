Аслан Карацев пробился в полуфинал квалификации теннисного «Ролан Гросса» во Франции

Аслан Карацев занимает 62-ю строчку рейтинговой таблицы Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Россиянин борется за попадание на основные матчи второго в этом сезоне Большого шлема, которые будут проходить с 28 мая до 11 июня.