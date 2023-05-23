Замглавы МИД Рябков заявил, что страны хотят передать Киеву F-16 для получения новой техники

Замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что западные страны пытаются сбыть Украине истребители F-16 под предлогом военной помощи, чтобы заполучить новую технику взамен переданной ВСУ.
Рябков отметил, что в выигрыше при этом останется лишь военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов Америки. Сообщалось, что АП президента США Джо Байдена планирует разрешить союзникам поставки этих военных самолетов из-за постоянного давления со стороны других стран и американского конгресса.
Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о том, что у Рима нет возможности начать снабжать Украину истребителями F-16.