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Замглавы МИД Рябков заявил, что страны хотят передать Киеву F-16 для получения новой техники

Армия
Замглавы МИД Рябков заявил, что страны хотят передать Киеву F-16 для получения новой техники

Замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что западные страны пытаются сбыть Украине истребители F-16 под предлогом военной помощи, чтобы заполучить новую технику взамен переданной ВСУ.

Рябков отметил, что в выигрыше при этом останется лишь военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов Америки. Сообщалось, что АП президента США Джо Байдена планирует разрешить союзникам поставки этих военных самолетов из-за постоянного давления со стороны других стран и американского конгресса.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о том, что у Рима нет возможности начать снабжать Украину истребителями F-16.
США f-16 Украина
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