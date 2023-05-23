«Не лезьте, Евгений Викторович»: Пригожин рассказал, как Шойгу попросил его не вмешиваться в вопрос защиты границ России

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал вторжение украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородскую область и рассказал, как министр обороны России Сергей Шойгу в свое время попросил его не вмешиваться в тему защиты границ страны.
Редакция Telegram-канала «Портфель Генштаба» подняла вопрос о защите приграничных территорий РФ. Выяснилось, что пользователи Сети спорят о формировании подразделений для усиления границ государства.
На этом фоне администраторы блога спросили у основателя «оркестра», собираются ли «вагнеровцы» участвовать в организации деятельности противодиверсионных подразделений в приграничных зонах. Пригожин в свою очередь поведал о событиях, которые произошли на фоне объявления о подготовке бойцов в Белгородской и Курской областях.
«Первое, мне позвонил министр обороны Шойгу Сергей Кужугетович и, возмущенный, сказал: "Не лезьте, Евгений Викторович, куда не надо. Российская армия сама способна защищать границы". А второе, это было несколько встреч с губернаторами регионов, которые тоже попросили заниматься самостоятельно. Поэтому как же мы можем, как говорится, в чужой хоровод», — признался основатель ЧВК «Вагнер».
Пригожин также обвинил бюрократов в проникновении оппонента на российскую территорию.
«Вот когда они будут упускать (лексика автора изменена. — Прим. ред.) все и народ с вилами выйдет на улицу, естественно, тогда мы придем и будем защищать. Что делать-то? Это же наша Родина. Бюрократы, они виноваты в том, что противник прорывается», — приводит комментарий создателя «оркестра» пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее Минобороны РФ рассказало о принятии мер по ликвидации украинских диверсантов, которые прорвались на территорию Белгородской области. Евгений Пригожин, комментируя инцидент, заявил, что военное ведомство устроило очередную пиар-акцию.