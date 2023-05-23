«Не лезьте, Евгений Викторович»: Пригожин рассказал, как Шойгу попросил его не вмешиваться в вопрос защиты границ России

На этом фоне администраторы блога спросили у основателя «оркестра», собираются ли «вагнеровцы» участвовать в организации деятельности противодиверсионных подразделений в приграничных зонах. Пригожин в свою очередь поведал о событиях, которые произошли на фоне объявления о подготовке бойцов в Белгородской и Курской областях.