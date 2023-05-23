Закон о существовании только мужского и женского пола принят в американском штате Монтана

Несколько других штатов Америки рассматривают возможность принятия аналогичной нормы для определения пола. Это не позволит жителям этих штатов менять идентификационные метки в свидетельствах о рождении и водительских правах. Законопроект, принятый в Монтане, стал очередным ударом по гей-сообществу.