Закон о существовании только мужского и женского пола принят в американском штате Монтана

В Монтане теперь официально признаются только два пола — мужской и женский. Губернатор штата Грег утвердил своей подписью соответствующий законопроект.
Таким образом, Монтана стала третьим штатом Америки вслед за Канзасом и Теннесси, где отсутствует юридическая возможность признания небинарных и трансгендерных американцев, сообщает сетевое издание rznonline.ru. Законопроект, подписанный губернатором, был одобрен на заседании законодательного собрания штата. Член парламента Монтаны от Демократической партии Зоуи Зефир (трансгендер) было выведен и зала, когда попыта(лось?) заявить протест против решения законодателей.
Несколько других штатов Америки рассматривают возможность принятия аналогичной нормы для определения пола. Это не позволит жителям этих штатов менять идентификационные метки в свидетельствах о рождении и водительских правах. Законопроект, принятый в Монтане, стал очередным ударом по гей-сообществу.