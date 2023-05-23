Эксперты объяснили, почему многим россиянам отказывают в выдаче шенгена

Специалисты АТОР обсудили получение визы в консульствах разных европейских стран. Выяснилось, что туристы из России часто предоставляют недостоверные данные.
В итальянском генконсульстве отметили подачу жителями страны фальсифицированных документов. Как правило, такое происходит с людьми, которые обращаются к неаккредитованным фирмам. Специалиста уверены, что правдивые сведения увеличивают шансы получить визу.
Среди причин также проблемы с паспортом. Некоторые страны отказываются принимать пятилетние паспорта без биометрии. В числе таких государств Болгария и Мальта. То есть, подавая документ, россияне могут получить отказ.
Ранее в МИД сообщили о намерении отменить визовый режим с африканскими государствами.