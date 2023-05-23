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Канцлер ФРГ Шольц заявил, что Украина станет членом ЕС после завершения конфликта

Политика
Канцлер ФРГ Шольц заявил, что Украина станет членом ЕС после завершения конфликта

Конфликт на Украине закончится вступлением Киева в Евросоюз. Об этом сообщило издание Bild со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца.

Глава немецкого правительства отметил, что таким образом может закончиться горькая страница в истории Континента. Ранее Шольц указал на недопустимость замораживания конфликта на Украине.

«Горькая глава в истории нашего континента <…> закончится тем, что свободная Украина станет полноправным членом Европейского союза», — заявил канцлер ФРГ.

Накануне Шольц заявил о продолжении поставок вооружения Киеву даже после завершения конфликта на Украине. Отмечается, что поставки будут включать в себя и западные образцы оружия.
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