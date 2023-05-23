Канцлер ФРГ Шольц заявил, что Украина станет членом ЕС после завершения конфликта

Конфликт на Украине закончится вступлением Киева в Евросоюз. Об этом сообщило издание Bild со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца.
Глава немецкого правительства отметил, что таким образом может закончиться горькая страница в истории Континента. Ранее Шольц указал на недопустимость замораживания конфликта на Украине.
«Горькая глава в истории нашего континента <…> закончится тем, что свободная Украина станет полноправным членом Европейского союза», — заявил канцлер ФРГ.
Накануне Шольц заявил о продолжении поставок вооружения Киеву даже после завершения конфликта на Украине. Отмечается, что поставки будут включать в себя и западные образцы оружия.