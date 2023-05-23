На Западе принимают ставки на военное поражение Украины

Что же касается евроатлантических и европейских перспектив «незалежной», то в этих вопросах игроки были более оптимистичны. Почти 27% считают, что Украина сможет стать членом НАТО до конца нынешнего года. Еще больше было тех, кто уверен во вступлении страны в ЕС — их оказалось 36,5%.