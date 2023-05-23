На Западе принимают ставки на военное поражение Украины

Вашингтон, 23 мая. Граждане Соединенных Штатов и других стран Запада не верят в возможность Украины одержать военную победу над Россией и скептически оценивают шансы Киева на вступление в НАТО и ЕС.
Об этом стало известно благодаря букмекерской компании Smarkets, которая несколько недель назад принимала ставки пользователей по поводу военно-политических событий на Украине.
Согласно статистике, предоставленной на портале, менее 6% участников тотализатора сделали ставку на победу Украины. Все остальные поставили на поражение Киева в конфликте с Москвой.
Что же касается евроатлантических и европейских перспектив «незалежной», то в этих вопросах игроки были более оптимистичны. Почти 27% считают, что Украина сможет стать членом НАТО до конца нынешнего года. Еще больше было тех, кто уверен во вступлении страны в ЕС — их оказалось 36,5%.
О точности прогнозов можно судить исходя из ставок, касающихся сроков начала наступления ВСУ. Больше половины участников тотализатора считают, что оно начнется в июне. Вариант с датами начала активной фазы боевых действий между 15 и 21 мая выбрали лишь 12% пользователей.
Результаты тотализатора наглядно демонстрируют отношение граждан стран Запада к украинскому конфликту. В то время как большинство СМИ непрестанно рассказывают о победах ВСУ, за пределами медийного поля картина вырисовывается совсем не такая радужная.
В настоящее время Smarkets перестал принимать ставки по вопросам, связанным с украинскими политическими событиями.