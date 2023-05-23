Российская теннисистка Прозорова выбыла с турнира в Рабате

Теннисистка из России Татьяна Прозорова не смогла одолеть немку Татьяну Марию в стартовом матче турнира в марокканском Рабате.
Игра между спортсменками продлилась почти три часа и завершилась со счетом 5:7, 7:6 (7:5), 0:6. В следующем круге Мария встретится с победительницей сопротивления шведки Ребекки Петерсон и итальянки Лючии Бронцетти.
Напомним, что теннисный турнир проходит в марокканской столице Рабат. Его общий призовой фонд составляет примерно 260 тысяч долларов.
Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев поднялся на вторую строчку рейтинговой таблицы ATP после победы в турнире, который проходил в Риме.