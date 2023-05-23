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Российская теннисистка Прозорова выбыла с турнира в Рабате

Спорт
Российская теннисистка Прозорова выбыла с турнира в Рабате

Теннисистка из России Татьяна Прозорова не смогла одолеть немку Татьяну Марию в стартовом матче турнира в марокканском Рабате.

Игра между спортсменками продлилась почти три часа и завершилась со счетом 5:7, 7:6 (7:5), 0:6. В следующем круге Мария встретится с победительницей сопротивления шведки Ребекки Петерсон и итальянки Лючии Бронцетти.

Напомним, что теннисный турнир проходит в марокканской столице Рабат. Его общий призовой фонд составляет примерно 260 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев поднялся на вторую строчку рейтинговой таблицы ATP после победы в турнире, который проходил в Риме.
спорт теннис Татьяна Прозорова Рабат Марокко
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