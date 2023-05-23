Сенатор Ковитиди: «За что и за кого воюют ВСУ, если Украина продана, а демократия попрана»

Президент Владимир Зеленский объявил войну мэрам украинских городов: вместо избранных народом градоначальников он предпочитает преданных исключительно ему ставленников. Об этом заявила сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.
В авторской колонке для ФАН она рассказала, какая участь постигла неугодных «маленькому фюреру» мэров, а также спрогнозировала новый виток в противостоянии Зеленского и главы Киева Виталия Кличко.
Украинская демократия умерла, не родившись. Колонка Ольги Ковитиди
Демократия на Украине, с ее управляемыми «цветными» революциями и повсеместной коррупцией, умерла, не родившись.
За кого, вернее, для кого воюет сегодня ВСУ, уже понятно даже во Львове, мэр которого Андрей Садовой, с его 17-летним опытом управления городом, готовится к борьбе с Зеленским.
Война с Россией для Зеленского, компаньона определенных лиц в США, – большой бизнес на крови. Украина – разменная монета и предмет торга, ее народ – агнцы, определенные на гибель. Зеленскому нужна безраздельная власть.
Теперь только факты. «Маленький фюрер» в зеленой майке сейчас нейтрализует всех украинских мэров. Мэр – профессия непростая, но с украинским законодательством при желании можно посадить каждого.
Так, мэр Одессы Геннадий Труханов оказался за решеткой. Выйдя под залог, по словам одесситов, их мэр нашел убежище в России, куда по традиции бегут жители Украины.
В конце 2022-го Зеленский отстранил мэра Чернигова Владислава Атрошенко. Мнение горожан, собравших 25 тысяч подписей в его защиту, черниговскому градоначальнику не помогло.
Избираемые народом главы городов Зеленскому не интересны. По мнению нынешнего предводителя киевского режима, мэры должны быть полностью подконтрольны, ему нужны преданные ставленники, набираемые лично им в военные администрации. Вся эта управленческая вакханалия Зеленского не оставляет никаких надежд украинскому народу на какое-либо развитие страны.
Загнанные на линию боевого соприкосновения с Россией, погибающие на чужой для них войне, жители Украины стали заложниками бизнес-интересов семьи Зеленских.
Обнищавший, разочаровавшийся во всем народ Украины, мужскому населению которого грозит либо тюрьма за отказ от участия в СВО, либо смерть на поле боя, больше не знает, за что воюет. Машина украинской пропаганды больше не в силах скрывать правду о кровавом шулерстве Зеленского и Ко.
Заигравшийся комик убирает всех неугодных со своего пути. Дважды оштрафованный за использование русского языка мэр Харькова понимает, что его время управления городом стремительно заканчивается. Закончилось оно и у главы штаба обороны Днепропетровска Геннадия Корбана, у которого публично отобрали украинский паспорт.
Буквально недавно, в апреле этого года, своего поста лишился мэр Полтавы Александр Мамай, которого суд приговорил к пяти годам условного заключения за трудоустройство двух уборщиц, которые фактически прислуживали у него дома, будучи оформленными в муниципальное учреждение.
Насколько Зеленского интересуют уборщицы, работающие в доме Виталия Кличко, сказать сложно. Но факт того, что мэр Киева, по мнению Зеленского, должен покинуть свой пост, президент Украины уже не скрывает.
Возглавляющий Ассоциацию городов Украины Кличко позиционирует себя как борец за интересы местного самоуправления, за свободу и демократию, попираемую Зеленским. С этим смириться узурпировавший на Украине власть «слуга народа» уже не может. Считайте, что война Кличко уже объявлена.
Внутренние противоречия на Украине будут стремительно обостряться по мере приближения возможных президентских выборов. На Украине говорят: «Паны дерутся, а у холопов чубы трещат». При этом народу от этих «разборок» будет еще хуже, чем было, понимаем мы, в России.
Очевидно, что Зеленский, присягнувший на верность США, получил карт-бланш на любые безобразия на Украине, при одном-единственном для него условии – слить эту страну американцам. Потому США и их сателлиты так дружно рукоплещут «маленькому фюреру».
Для достижения поставленной Штатами цели Зеленский, уже никого не стесняясь, лишает самостоятельности один за другим регионы Украины, смещает избранных народным голосованием мэров и устанавливает «сверху» военные администрации.
Очевидно, что демократия на Украине, с ее управляемыми «цветными» революциями и повсеместной коррупцией, умерла, не родившись.