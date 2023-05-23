Сенатор Ковитиди: «За что и за кого воюют ВСУ, если Украина продана, а демократия попрана»

Обнищавший, разочаровавшийся во всем народ Украины, мужскому населению которого грозит либо тюрьма за отказ от участия в СВО, либо смерть на поле боя, больше не знает, за что воюет. Машина украинской пропаганды больше не в силах скрывать правду о кровавом шулерстве Зеленского и Ко.