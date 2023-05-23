Политолог Палий: во втором туре избиратели оценят роль Эрдогана в развитии Турции

В ходе президентской кампании в Турции наступил решающий момент — в преддверие второго тура голосования, действующего лидера страны Реджепа Эрдогана поддержал занявший третье место Синан Оган. Как считает политический аналитик Александр Палий, вкупе с продлением Россией «зерновой сделки» это способно обеспечить Эрдогану победу.
22 мая кандидат-националист Синан Оган, занявший третье место в первом туре выборов, публично заявил, что вышедший в финал оппозиционер Кемаль Кылычдароглу «не смог предложить убедительной альтернативы» действующему президенту. В итоге Оган официально поддержал Реджепа Тайипа Эрдогана, призвав своих сторонников голосовать за него. Второй тур голосования состоится 28 мая.
Напомним, 55-летний Синан Оган стал потенциальным «создателем королей» после того, как ни Эрдоган, ни его главный соперник, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу, не получили необходимого большинства в первом туре 14 мая.
«Я заявляю, что мы поддержим Реджепа Тайипа Эрдогана, кандидата от «Народного альянса», во втором туре выборов. Мы верим, что наше решение будет правильным для нашей страны и нации», — сказал Оган.
Оган, которого поддерживала крайне правая антимигрантская партия, набрал 5,17% голосов на выборах 14 мая. И теперь его поддержка может стать ключом к победе во втором туре теперь, когда он выбыл из гонки. Напомним, сам Эрдоган получил 49,5% голосов в первом туре — чуть меньше того большинства, которое было ему необходимо для полной победы. Его главный конкурент Кылычдароглу набрал 44,9% голосов.
Правящая Партия справедливости и развития Эрдогана, а также ее националистические союзники, сохранили за собой большинство в 322 места в 600-местном парламенте Турции. По мнению аналитиков, это также увеличивает шансы Эрдогана на переизбрание — многие избиратели, скорее всего, проголосуют за него, чтобы избежать раскола правительства. Тем временем, главный конкурент Эрдогана, оппозиционер Кемаль Кылычдароглу в последнее время начал резко критиковать турецкого лидера за якобы «подчиненность России».
По мнению политического эксперта Александра Палия, во втором туре избиратели наверняка оценят роль Эрдогана в том, что за последние 20 лет Турция стала крупным мировым геополитическим игроком.
«Нельзя недооценивать роль Турции и в региональной политике, где она является одним из крупнейших игроков. Роль Эрдогана в становлении Турции таким игроком действительно велика, — отметил Палий. — В последнее время эксперты много говорили о том, что оппозиционный кандидат Кылычдароглу более проевропейски ориентирован, готов к сотрудничеству с США и ЕС, и намерен привлечь в страну западные инвестиции и т. д. Но для многих рядовых турков этот фактор не играет решающей роли, они привыкли руководствоваться поговоркой «От добра — добра не ищут».
Кроме того, указал эксперт, турецким элитам явно импонирует та ключевая роль, которую страна заняла благодаря усилиям Реджепа Эрдогана и в Закавказье.
«На самом деле, у действующего президента действительно много заслуг перед своей страной. В том числе, это вывод на новый уровень турецкого ВПК, который сегодня производит десятки современных образцов оружия, в том числе, знаменитые беспилотники «Байрактар». А также усилия Эрдогана по созданию и дальнейшему функционированию морского «зернового коридора», который уже принес Турции огромные экономические выгоды», — сообщил аналитик.
При этом он допустил, что после оглашения результатов выборов в Турции проигравшая сторона вполне может устроить протесты — по технологиям «цветных революций», обкатанным Западом в том числе и на Украине.
«Оппозиционеры могут воспользоваться тем, что в Турции есть масса противоречий в обществе. В частности, между коренной Анатолией и побережьем, между городами и сельскими регионами. А также между сторонниками кемализма и светскости (они поддерживают в основном Кылычдароглу) и сторонниками Эрдогана. Кроме того, существует и усталость весомой части турецкого общества от длительного правления нынешнего президента. Впрочем, если подсчет голосов в стране будет относительно «чистым», и победит именно Эрдоган, то оппозиция вынуждена будет со временем смириться с его победой», — считает Александр Палий.
При этом активное использование турецкой оппозицией «российского фактора» тоже вряд ли позитивно влияет на избирателей Кылычдароглу, уверен он.
«Ведь турки, в массе своей, относятся к России скорее положительно или нейтрально. При этом турецкие элиты привыкли получать огромные бонусы от взаимодействия с Россией. Примером этого является очередное продление Москвой до 18 июля «зернового соглашения», которое не несет ей особенных бонусов. Вкупе с жестом Синана Огана, все это способно принести очередную победу действующему президенту Эрдогану», — заключил аналитик.
Напомним, 22 мая российские компании-туроператоры объявили о новой политике Турции для приезжающих в страну туристов. Ее планируют внедрить уже к началу нынешнего летнего сезона. Так, Анкара запустила государственную туристическую программу, которая предусматривает выдачу сертификатов безопасности всем отелям со средней и большой вместимостью. Она не несет новых ограничений для туристов, как это было с политикой «ковидной безопасности», сообщили эксперты.
«То есть, это в целом про развитие туризма, это не про ограничения», — указали аналитики.
По их словам, россиян не должно пугать сообщение о «сертификатах безопасности», так как все ограничения по коронавирусу уже сняты, а новая программа лишь предполагает развитие туризма.