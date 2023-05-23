«Газпром» сообщил о рекордных инвестициях на сумму 3,056 трлн рублей

Инвестиции «Газпрома» в 2023 году могут составить рекордные 3,056 трлн рублей, включая по газовым, нефтяным, электрогенерирующим, теплогенерирующим и прочим активам. Об этом говорится в отчете госкорпорации.
За тот же период 2022 года объем инвестиций составил 2258 трлн рублей. В 2021 году они составили порядка 2,004 трлн рублей.
«Общий объем освоения инвестиций согласно инвестиционной программе группы на 2023 год и имеющимся аналогичным намерениям группы составляет 3 056 208 млн рублей», — говорится в отчете компании.
Ранее Польша потребовала от Газпрома выплатить ей порядка 1,5 млрд долларов. По мнению Варшавы, компания не выплатила долг за транзит газа, что привело к потере прибыли.