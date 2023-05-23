Медведев указал на несерьезное отношение стран НАТО к возможной ядерной войне

Страны-участницы НАТО несерьезно относятся к возможности начала ядерного конфликта, если судить по поставляемым на Украину вооружениям. На это указал заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
Как отметил политик, точка невозврата представляет собой тайну для всех. Но в случае ее преодоления события будут развиваться непредсказуемо, а ответственность за это ляжет на Североатлантический альянс.
«Они считают, что ядерный конфликт, или ядерный апокалипсис, невозможен, потому что он невозможен никогда», — сказал Медведев в интервью для издания RT.
В противном случае, по словам замглавы Совбеза, военный блок не стал бы снабжать киевский режим столь опасным оружием. При этом Киев постоянно требует еще больше техники и боеприпасов, включая самолеты и дальнобойные ракеты.
Однако западные страны совершают большую ошибку, подчеркнул Медведев. Москва способна справиться даже с таким натиском, разве что для этого «будут использоваться все более и более серьезные виды поражающих средств».
Ранее венгерские власти заблокировали очередную попытку Брюсселя поставить вооружения в зону конфликта. Тем не менее глава евродипломатии Жозеп Боррель уверен в способности регионального содружества урегулировать спорную ситуацию.