Более 250 водителей в Выборге оштрафованы за нарушение ПДД с начала года

Как сообщает сетевое издание «Выборг ТВ», автомобилисты нередко паркуются на краю проезжей части, из-за чего другие водители вынуждены через сплошную выезжать на встречную полосу. Также и автомобили, припаркованные возле остановок общественного транспорта, вынуждают автобусы останавливаться в неположенных для этого местах, что создает опасность для пассажиров и для других участников движения. Подобные проблемы вызывает и стоянка возле пешеходных переходов, поделились в ГИБДД.