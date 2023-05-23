Более 250 водителей в Выборге оштрафованы за нарушение ПДД с начала года

Нарушения правил парковки и остановки выявляют и пресекают инспекторы ГИБДД в Выборге Ленинградской области. Работа эта производится в постоянном режиме. С начала года полицейские зафиксировали 255 нарушений. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
Как сообщает сетевое издание «Выборг ТВ», автомобилисты нередко паркуются на краю проезжей части, из-за чего другие водители вынуждены через сплошную выезжать на встречную полосу. Также и автомобили, припаркованные возле остановок общественного транспорта, вынуждают автобусы останавливаться в неположенных для этого местах, что создает опасность для пассажиров и для других участников движения. Подобные проблемы вызывает и стоянка возле пешеходных переходов, поделились в ГИБДД.
Представители ОГИБДД УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области обращаются к местным автолюбителям и гостям Выборга с призывом выполнять ПДД не только в части, касающейся остановки или стоянки, но и в отношении скоростного режима, управления авто в нетрезвом виде или без прав.