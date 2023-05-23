Москвич отсудил 60 тысяч рублей у ресторана «Бургер Кинг» за сломанный во время еды зуб

Далее молодой человек обратился в Роспотребнадзор и суд. Москвич хотел, чтобы ему возместили лечение зуба, которое обошлось в 75 тысяч рублей. Также он требовал 30 тысяч в качестве неустойки, 300 тысяч за моральный ущерб и 12 тысяч за услуги юристов.