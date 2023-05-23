Москвич отсудил 60 тысяч рублей у ресторана «Бургер Кинг» за сломанный во время еды зуб

Житель Москвы отсудил у ресторана быстрого питания «Бургер Кинг» 60 тысяч рублей за сломанный зуб из-за камешка, который был в его чизбургере. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел летом 2020 года. Мужчина зашел в кафе на Курской улице и заказал еду. Однако в ротовую полость попал камень, который был в пище, — он серьезно повредил зуб. Пострадавший обратился к менеджерам общепита, они посоветовали лишь написать жалобу.
Далее молодой человек обратился в Роспотребнадзор и суд. Москвич хотел, чтобы ему возместили лечение зуба, которое обошлось в 75 тысяч рублей. Также он требовал 30 тысяч в качестве неустойки, 300 тысяч за моральный ущерб и 12 тысяч за услуги юристов.
Суд обязал «Бургер Кинг» выплатить пострадавшему 60 тысяч. Однако мужчина с таким решением не согласен и готовит новые обращения.
Ранее многодетная мать отсудила у владимирской больницы компенсацию за беременность после процедуры стерилизации.