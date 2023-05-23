ООН намерена решить с Россией и Украиной оставшиеся проблемы по зерновой сделке

ООН продолжает переговоры с Россией, Украиной и Турцией по оставшимся проблемам по «зерновой сделке». Об этом сообщил генеральный секретарь международной организации Антониу Гутерреш.
Он отметил, что на данный момент остаются неразрешенные проблемы. Однако Гутерреш надеется включить продовольствие и аммиачные удобрения из России в мировую цепочку поставок.
«Проблемы остаются. Но представители России, Украины, Турции и ООН продолжат обсуждать их. <...> ООН полностью привержена оказанию поддержки черноморской зерновой инициативе и Меморандуму о понимании», — заявил Гуттереш.
Ранее ООН призвала страны мира выделить три миллиарда долларов на оказание гуманитарной помощи Судану. Данные средства должны помочь в разрешении острого кризиса в восточноафриканской стране, заявили в организации.