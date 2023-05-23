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ООН намерена решить с Россией и Украиной оставшиеся проблемы по зерновой сделке

Политика
ООН намерена решить с Россией и Украиной оставшиеся проблемы по зерновой сделке

ООН продолжает переговоры с Россией, Украиной и Турцией по оставшимся проблемам по «зерновой сделке». Об этом сообщил генеральный секретарь международной организации Антониу Гутерреш.

Он отметил, что на данный момент остаются неразрешенные проблемы. Однако Гутерреш надеется включить продовольствие и аммиачные удобрения из России в мировую цепочку поставок.

«Проблемы остаются. Но представители России, Украины, Турции и ООН продолжат обсуждать их. <...> ООН полностью привержена оказанию поддержки черноморской зерновой инициативе и Меморандуму о понимании», — заявил Гуттереш.

Ранее ООН призвала страны мира выделить три миллиарда долларов на оказание гуманитарной помощи Судану. Данные средства должны помочь в разрешении острого кризиса в восточноафриканской стране, заявили в организации.
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