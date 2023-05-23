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Конструктор Владимир Ярыгин будет курировать постановку на производство пистолета «Удав»

Общество
Конструктор Владимир Ярыгин будет курировать постановку на производство пистолета «Удав»

Российский конструктор стрелкового оружия Владимир Ярыгин будет курировать оперативную постановку на производство пистолета 6П72 «Удав», взаимодействие с конструкторскими службами разработчика изделия и контроль процессов его освоения на производственной базе АО «Ижевский механический завод». Также Владимир Ярыгин будет вовлечен в разработку новых перспективных образцов боевого и гражданского вооружения, а также новых систем пневматического оружия. Сообщение об этом 23 мая опубликовала пресс-служба концерна «Калашников».

Конструктор Владимир Ярыгин будет курировать постановку на производство пистолета «Удав»

Владимир Ярыгин — фигура по-настоящему легендарная. Этот заслуженный конструктор Российской Федерации имеет 27 авторских свидетельств и патентов на изобретения и промышленные образцы. На его счету — создание множества моделей пистолетов, из которых самым известным является, конечно, 9-мм 6П35, он же ПЯ – пистолет Ярыгина, принятый на вооружение в начале 2000-х.

Как мы уже знаем из сообщения пресс-службы «Калашникова», сейчас Владимир Ярыгин будет заниматься вопросами скорейшей постановки на производство новейшего 9-мм пистолета 6П72 «Удав». Любопытно, что и ПЯ, и «Удав» создавались в нашей стране, как замена 9-мм пистолету Макарова. Исходя из этого, многие в России и за ее пределами считают пистолеты ПЯ и «Удав» конкурентами, но так ли это? Давайте разберемся.

Конструктор Владимир Ярыгин будет курировать постановку на производство пистолета «Удав»

ПМ, ПЯ и «Вектор»

Чтобы читателям стало понятно, почему понадобилось создавать ПЯ и «Удав», начнем эту историю с пистолета Макарова.

Итак, на протяжение очень долгого времени основным короткоствольным табельным личным оружием офицеров вооруженных сил и сотрудников правоохранительных органов в нашей стране являлся разработанный в 1948 году пистолет Макарова — ПМ, использовавший патрон 9×18 мм ПМ и имевший магазин на восемь патронов. Без патронов ПМ весил всего 0,73 кг.

Легкий и надежный ПМ вполне всех устраивал до тех пор, пока массовое появление в армиях мира бронежилетов не обозначило необходимость замены пистолета Макарова на оружие, использующее более мощный патрон. Плюс к этому, за рубежом в 70-80-х годах XX века на вооружение стали приниматься пистолеты с емкостью магазинов, значительно превышающих таковую у ПМ.

Конструктор Владимир Ярыгин будет курировать постановку на производство пистолета «Удав»

С оглядкой на все это в 1990 году Министерство обороны СССР объявило конкурс на новый пистолет, призванный заменить состоящий на вооружении, но не вполне отвечающий современным требованиям пистолет ПМ. В рамках этого конкурса в 1992-м Владимир Ярыгин приступил к работе над пистолетом 6П35 ПЯ, использовавшим самый распространенный в мире пистолетный патрон 9×19 мм и имевшим магазин на 18 патронов. Без патронов ПЯ весил 0,95 кг.

ПЯ приняли на вооружение ВС РФ в 2003-м. Развал СССР изрядно сократил возможности отечественного ОПК, так что быстро выпустить количество ПЯ, необходимое для полной замены в частях ПМ, не получилось. Следствием этого стало то, что процесс данной замены оказался сильно растянут по времени и, де-факто, продолжается до сих пор.

Конструктор Владимир Ярыгин будет курировать постановку на производство пистолета «Удав»

Одновременно с разработкой ПЯ началась проработка новой концепции короткоствольного личного оружия, которая приведет наших конструкторов к созданию пистолета «Удав».

Дело было так. Поскольку бронежилеты «вошли в моду» не только в армиях, но и у террористов, мощный пистолет потребовался Службе охраны КГБ СССР/ФСО РФ и силовым подразделениям типа знаменитой группы «А», более известной под названием «Альфа». Всем им хотелось бы получить пистолет, использующий патрон с более высоким пробивным и останавливающим действием, чем не только у 9×18 мм ПМ, но и у 9×19 мм. Для удовлетворения этой заявки в ЦНИИТОЧМАШ был создан пистолет СР-1 «Вектор» он же (в экспортном исполнении) «Гюрза», в 2003 году официально принятый на вооружение ВС и МВД РФ под обозначением СПС — самозарядный пистолет Сердюкова.

Конструктор Владимир Ярыгин будет курировать постановку на производство пистолета «Удав»

СПС использовал мощный патрон 9×21 мм, чья пуля с легкостью прошивала не только борта автомобилей, но и все типы легких армейских бронежилетов. Последнее прямо таки шокировало американцев, а СПС стал считаться самым мощным боевым пистолетом в мире.

Самозарядный пистолет Сердюкова, как и ПЯ, «питался» из магазина емкостью 18 патронов, но имел массу без патронов 0,99 кг. А с патронами – все 1,2 кг, что делало самый мощный боевой пистолет в мире, мягко говоря, не совсем удобным для повседневного ношения. С другой стороны, СПС никогда и не позиционировался, как массовое табельное личное оружие, с самого начала являясь пистолетом для «спецов». Патроны повышенной мощности 9×21 мм выпускал только ЦНИИТОЧМАШ. Это тоже ограничивало распространение СПС.

В общем, СПС нельзя было считать альтернативой ПЯ, да к этому никто и не стремился.

Конструктор Владимир Ярыгин будет курировать постановку на производство пистолета «Удав»

Появление «Удавов»

Дальнейшее развитие концепции, опробованной в СПС, реализовывалось в рамках опытно-конструкторской работы «Удав». Конструктором новой линейки пистолетов стал молодой инженер-конструктор ЦНИИТОЧМАШ Иван Козлов. Подчеркну, что речь шла не о создании одного пистолета, а именно о целой линейке «Удавов»:

— 6П72 — стандартная версия пистолета под патрон 9×21 мм;

— 6П72-1 — специальная версия под патрон 9×21 мм (имеет посадочное место для прибора бесшумной и беспламенной стрельбы, увеличенный прицел, комплектуется дополнительно фонарем/лазерным целеуказателем);

— РГ120-1 он же «Аспид» под патрон 9×19 мм — версия, предназначенная для сертификации в качестве гражданского оружия;

— РГ120-2 он же «Полоз» под патрон 9×19 мм — компактная версия, предлагаемая в качестве замены ПМ для сотрудников МВД и Росгвардии.

В отличие от СПС, у которого верхняя часть рамки являлась стальной, а пистолетная рукоятка со спусковой скобой были выполнены из пластика, «Удавы» получили рамку, целиком выполненную из современных композитных материалов. Это позволило не только сделать «Удавы» более дешевыми, чем пистолет Сердюкова, но и существенно снизить массу новых пистолетов. В частности, 6П72 без патронов весил лишь немногим больше, чем ПС — всего 0,78 кг. При этом использованные в конструкции «Удавов» композиты сохраняли свои прочностные характеристики в диапазоне температур от 50 до + 70 градусов по Цельсию.

Конструктор Владимир Ярыгин будет курировать постановку на производство пистолета «Удав»

Как и большинство современных боевых пистолетов, «Удавы» оснащались ударно-спусковым механизмом двойного действия. Пистолеты Ивана Козлова получили традиционный двусторонний предохранитель флажкового типа — СПС их не имел. 6П72 и 6П72-1 использовали двухрядные магазины емкостью на 18 патронов. 9-мм пули этих пистолетов пробивали с 75 метров бронежилеты и каски второго класса защиты.

Словом, «Удавы» в перестрелке являлись не менее внушительным аргументом, чем СПС, но были современнее, легче и, что очень немаловажно, дешевле детища Сердюкова,

Конструктор Владимир Ярыгин будет курировать постановку на производство пистолета «Удав»

Впервые о разработке «Удавов» стало известно на выставке «День инноваций Министерства обороны РФ» в октябре 2015-го. В 2018 году 6П72 и 6П72-1 прошли государственные испытания, что позволило в 2019-м рекомендовать изделия АО «ЦНИИТОЧМАШ» к принятию на вооружение. В том же году впервые был публично продемонстрирован весь «квартет» «Удавов» — это случилось во время работы международного военно-технического форума «Армия-2019». Через два года «Удавы», использующие патрон 9×21 мм, были одобрены военными к принятию на вооружение.

«Принятие на вооружение российской армией девятимиллиметрового самозарядного пистолета (6П72) и девятимиллиметрового самозарядного пистолета в специальной комплектации (6П72-1), разработанных в рамках ОКР ”Удав”, согласовано заинтересованными органами», — сообщил СМИ 16 июня 2022-го источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.
Конструктор Владимир Ярыгин будет курировать постановку на производство пистолета «Удав»

Означало ли это, что стандартная и специальная версии «Удавов» станут в ВС РФ конкурировать с ПЯ в нише общевойскового оружия? Как и в случае с СПС — нет.

В первую очередь широкому распространению в войсках пистолетов 6П72 и уж 6П72-1 препятствует их главный «козырь» — патрон повышенной мощности 9×21 мм. Он выпускается только АО «ЦНИИТОЧМАШ». Кроме того, увеличенный импульс отдачи патрона 9×21 мм затрудняет прицельную стрельбу для неопытных стрелков. Рядовому бойцу будет непросто освоить эффективное использование пистолетов, «питающихся» патронами 9×21 мм — это, скорее, удел, хорошо обученных бойцов спецподразделений. Для которых, напомню, в свое время по сути и создавался предтеча «Удавов» — СПС.

Конструктор Владимир Ярыгин будет курировать постановку на производство пистолета «Удав»

Таким образом, вряд ли 6П72 и уж тем более 6П72-1 с его «обвесом» станут оружием общевойсковым. Куда вероятнее, что этими пистолетами будут вооружены «профи» в подразделениях спецназначения. На это прямо намекает и озвученная в 2022 году не особо впечатляющая в армейских масштабах цифра закупаемых ВС РФ «Удавов» — 3 тысячи единиц.

Вывод? Каждому рабочему — свой инструмент. Для одних офицеров нашей армии наиболее оптимальной заменой «старичка» ПМ станет «Ярыгин», а вот для других – новенький «Удав», способный, как и СПС, уверенно «шить» все типы легких армейских бронежилетов.

Чем быстрее, тем лучше

Важно понимать, что в 2022 году серийное производство ПЯ было уже давно отлажено, а вот «Удав» еще только предстояло запустить в серию. Производство пистолетов 6П72 было решено организовать там же, где выпускались пистолеты 6П35 ПЯ — на мощностях Ижевского механического завода концерна «Калашников». Лично у меня нет никаких сомнений в том, что Владимир Ярыгин, имеющий за плечами колоссальный опыт не только создания пистолета ПЯ, но и запуска его в серию, блестяще справится с кураторством оперативной постановки на производство пистолета 6П72 «Удав».

Чем быстрее воюющие на украинском ТВД бойцы российского спецназа получат мощные «Удавы», тем будет лучше.
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