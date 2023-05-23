Конструктор Владимир Ярыгин будет курировать постановку на производство пистолета «Удав»

Дело было так. Поскольку бронежилеты «вошли в моду» не только в армиях, но и у террористов, мощный пистолет потребовался Службе охраны КГБ СССР/ФСО РФ и силовым подразделениям типа знаменитой группы «А», более известной под названием «Альфа». Всем им хотелось бы получить пистолет, использующий патрон с более высоким пробивным и останавливающим действием, чем не только у 9×18 мм ПМ, но и у 9×19 мм. Для удовлетворения этой заявки в ЦНИИТОЧМАШ был создан пистолет СР-1 «Вектор» он же (в экспортном исполнении) «Гюрза», в 2003 году официально принятый на вооружение ВС и МВД РФ под обозначением СПС — самозарядный пистолет Сердюкова.