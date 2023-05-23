Конструктор Владимир Ярыгин будет курировать постановку на производство пистолета «Удав»

Российский конструктор стрелкового оружия Владимир Ярыгин будет курировать оперативную постановку на производство пистолета 6П72 «Удав», взаимодействие с конструкторскими службами разработчика изделия и контроль процессов его освоения на производственной базе АО «Ижевский механический завод». Также Владимир Ярыгин будет вовлечен в разработку новых перспективных образцов боевого и гражданского вооружения, а также новых систем пневматического оружия. Сообщение об этом 23 мая опубликовала пресс-служба концерна «Калашников».
Владимир Ярыгин — фигура по-настоящему легендарная. Этот заслуженный конструктор Российской Федерации имеет 27 авторских свидетельств и патентов на изобретения и промышленные образцы. На его счету — создание множества моделей пистолетов, из которых самым известным является, конечно, 9-мм 6П35, он же ПЯ – пистолет Ярыгина, принятый на вооружение в начале 2000-х.
Как мы уже знаем из сообщения пресс-службы «Калашникова», сейчас Владимир Ярыгин будет заниматься вопросами скорейшей постановки на производство новейшего 9-мм пистолета 6П72 «Удав». Любопытно, что и ПЯ, и «Удав» создавались в нашей стране, как замена 9-мм пистолету Макарова. Исходя из этого, многие в России и за ее пределами считают пистолеты ПЯ и «Удав» конкурентами, но так ли это? Давайте разберемся.
ПМ, ПЯ и «Вектор»
Чтобы читателям стало понятно, почему понадобилось создавать ПЯ и «Удав», начнем эту историю с пистолета Макарова.
Итак, на протяжение очень долгого времени основным короткоствольным табельным личным оружием офицеров вооруженных сил и сотрудников правоохранительных органов в нашей стране являлся разработанный в 1948 году пистолет Макарова — ПМ, использовавший патрон 9×18 мм ПМ и имевший магазин на восемь патронов. Без патронов ПМ весил всего 0,73 кг.
Легкий и надежный ПМ вполне всех устраивал до тех пор, пока массовое появление в армиях мира бронежилетов не обозначило необходимость замены пистолета Макарова на оружие, использующее более мощный патрон. Плюс к этому, за рубежом в 70-80-х годах XX века на вооружение стали приниматься пистолеты с емкостью магазинов, значительно превышающих таковую у ПМ.
С оглядкой на все это в 1990 году Министерство обороны СССР объявило конкурс на новый пистолет, призванный заменить состоящий на вооружении, но не вполне отвечающий современным требованиям пистолет ПМ. В рамках этого конкурса в 1992-м Владимир Ярыгин приступил к работе над пистолетом 6П35 ПЯ, использовавшим самый распространенный в мире пистолетный патрон 9×19 мм и имевшим магазин на 18 патронов. Без патронов ПЯ весил 0,95 кг.
ПЯ приняли на вооружение ВС РФ в 2003-м. Развал СССР изрядно сократил возможности отечественного ОПК, так что быстро выпустить количество ПЯ, необходимое для полной замены в частях ПМ, не получилось. Следствием этого стало то, что процесс данной замены оказался сильно растянут по времени и, де-факто, продолжается до сих пор.
Одновременно с разработкой ПЯ началась проработка новой концепции короткоствольного личного оружия, которая приведет наших конструкторов к созданию пистолета «Удав».
Дело было так. Поскольку бронежилеты «вошли в моду» не только в армиях, но и у террористов, мощный пистолет потребовался Службе охраны КГБ СССР/ФСО РФ и силовым подразделениям типа знаменитой группы «А», более известной под названием «Альфа». Всем им хотелось бы получить пистолет, использующий патрон с более высоким пробивным и останавливающим действием, чем не только у 9×18 мм ПМ, но и у 9×19 мм. Для удовлетворения этой заявки в ЦНИИТОЧМАШ был создан пистолет СР-1 «Вектор» он же (в экспортном исполнении) «Гюрза», в 2003 году официально принятый на вооружение ВС и МВД РФ под обозначением СПС — самозарядный пистолет Сердюкова.
СПС использовал мощный патрон 9×21 мм, чья пуля с легкостью прошивала не только борта автомобилей, но и все типы легких армейских бронежилетов. Последнее прямо таки шокировало американцев, а СПС стал считаться самым мощным боевым пистолетом в мире.
Самозарядный пистолет Сердюкова, как и ПЯ, «питался» из магазина емкостью 18 патронов, но имел массу без патронов 0,99 кг. А с патронами – все 1,2 кг, что делало самый мощный боевой пистолет в мире, мягко говоря, не совсем удобным для повседневного ношения. С другой стороны, СПС никогда и не позиционировался, как массовое табельное личное оружие, с самого начала являясь пистолетом для «спецов». Патроны повышенной мощности 9×21 мм выпускал только ЦНИИТОЧМАШ. Это тоже ограничивало распространение СПС.
В общем, СПС нельзя было считать альтернативой ПЯ, да к этому никто и не стремился.
Появление «Удавов»
Дальнейшее развитие концепции, опробованной в СПС, реализовывалось в рамках опытно-конструкторской работы «Удав». Конструктором новой линейки пистолетов стал молодой инженер-конструктор ЦНИИТОЧМАШ Иван Козлов. Подчеркну, что речь шла не о создании одного пистолета, а именно о целой линейке «Удавов»:
— 6П72 — стандартная версия пистолета под патрон 9×21 мм;
— 6П72-1 — специальная версия под патрон 9×21 мм (имеет посадочное место для прибора бесшумной и беспламенной стрельбы, увеличенный прицел, комплектуется дополнительно фонарем/лазерным целеуказателем);
— РГ120-1 он же «Аспид» под патрон 9×19 мм — версия, предназначенная для сертификации в качестве гражданского оружия;
— РГ120-2 он же «Полоз» под патрон 9×19 мм — компактная версия, предлагаемая в качестве замены ПМ для сотрудников МВД и Росгвардии.
В отличие от СПС, у которого верхняя часть рамки являлась стальной, а пистолетная рукоятка со спусковой скобой были выполнены из пластика, «Удавы» получили рамку, целиком выполненную из современных композитных материалов. Это позволило не только сделать «Удавы» более дешевыми, чем пистолет Сердюкова, но и существенно снизить массу новых пистолетов. В частности, 6П72 без патронов весил лишь немногим больше, чем ПС — всего 0,78 кг. При этом использованные в конструкции «Удавов» композиты сохраняли свои прочностные характеристики в диапазоне температур от 50 до + 70 градусов по Цельсию.
Как и большинство современных боевых пистолетов, «Удавы» оснащались ударно-спусковым механизмом двойного действия. Пистолеты Ивана Козлова получили традиционный двусторонний предохранитель флажкового типа — СПС их не имел. 6П72 и 6П72-1 использовали двухрядные магазины емкостью на 18 патронов. 9-мм пули этих пистолетов пробивали с 75 метров бронежилеты и каски второго класса защиты.
Словом, «Удавы» в перестрелке являлись не менее внушительным аргументом, чем СПС, но были современнее, легче и, что очень немаловажно, дешевле детища Сердюкова,
Впервые о разработке «Удавов» стало известно на выставке «День инноваций Министерства обороны РФ» в октябре 2015-го. В 2018 году 6П72 и 6П72-1 прошли государственные испытания, что позволило в 2019-м рекомендовать изделия АО «ЦНИИТОЧМАШ» к принятию на вооружение. В том же году впервые был публично продемонстрирован весь «квартет» «Удавов» — это случилось во время работы международного военно-технического форума «Армия-2019». Через два года «Удавы», использующие патрон 9×21 мм, были одобрены военными к принятию на вооружение.
«Принятие на вооружение российской армией девятимиллиметрового самозарядного пистолета (6П72) и девятимиллиметрового самозарядного пистолета в специальной комплектации (6П72-1), разработанных в рамках ОКР ”Удав”, согласовано заинтересованными органами», — сообщил СМИ 16 июня 2022-го источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.
Означало ли это, что стандартная и специальная версии «Удавов» станут в ВС РФ конкурировать с ПЯ в нише общевойскового оружия? Как и в случае с СПС — нет.
В первую очередь широкому распространению в войсках пистолетов 6П72 и уж 6П72-1 препятствует их главный «козырь» — патрон повышенной мощности 9×21 мм. Он выпускается только АО «ЦНИИТОЧМАШ». Кроме того, увеличенный импульс отдачи патрона 9×21 мм затрудняет прицельную стрельбу для неопытных стрелков. Рядовому бойцу будет непросто освоить эффективное использование пистолетов, «питающихся» патронами 9×21 мм — это, скорее, удел, хорошо обученных бойцов спецподразделений. Для которых, напомню, в свое время по сути и создавался предтеча «Удавов» — СПС.
Таким образом, вряд ли 6П72 и уж тем более 6П72-1 с его «обвесом» станут оружием общевойсковым. Куда вероятнее, что этими пистолетами будут вооружены «профи» в подразделениях спецназначения. На это прямо намекает и озвученная в 2022 году не особо впечатляющая в армейских масштабах цифра закупаемых ВС РФ «Удавов» — 3 тысячи единиц.
Вывод? Каждому рабочему — свой инструмент. Для одних офицеров нашей армии наиболее оптимальной заменой «старичка» ПМ станет «Ярыгин», а вот для других – новенький «Удав», способный, как и СПС, уверенно «шить» все типы легких армейских бронежилетов.
Чем быстрее, тем лучше
Важно понимать, что в 2022 году серийное производство ПЯ было уже давно отлажено, а вот «Удав» еще только предстояло запустить в серию. Производство пистолетов 6П72 было решено организовать там же, где выпускались пистолеты 6П35 ПЯ — на мощностях Ижевского механического завода концерна «Калашников». Лично у меня нет никаких сомнений в том, что Владимир Ярыгин, имеющий за плечами колоссальный опыт не только создания пистолета ПЯ, но и запуска его в серию, блестяще справится с кураторством оперативной постановки на производство пистолета 6П72 «Удав».
Чем быстрее воюющие на украинском ТВД бойцы российского спецназа получат мощные «Удавы», тем будет лучше.