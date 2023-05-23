Представители РФ и ЦАР обсудили перспективы спортивного сотрудничества

Банги, 23 мая. Посол РФ в ЦАР Александр Бикантов обсудил с министром по делам спорта и молодежи Центральноафриканской Республики Аристидом Бриан Ребоа перспективы двустороннего сотрудничества по линии национальных спортивных федераций.
Москва и Банги в последние годы активно укрепляют отношения в этой сфере. Ранее с представителем ведомства встретились также российские дипломаты. Собеседники обговорили возможность посещения отечественных соревнований атлетами из республики.
Позднее министр спорта РФ Олег Матыцин побывал в нескольких странах Черного континента, чтобы наладить контакты в соревновательной сфере. В рамках поездки он встретился с коллегами из Бенина и Того и пригласил представителей государств принять участие в Международном фестивале студенческого спорта в Екатеринбурге.
Этой весной в Москве прошел Африканский международный конгресс (АМК). Участники договорились провести авторалли.