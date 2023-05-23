Представители РФ и ЦАР обсудили перспективы спортивного сотрудничества

Позднее министр спорта РФ Олег Матыцин побывал в нескольких странах Черного континента, чтобы наладить контакты в соревновательной сфере. В рамках поездки он встретился с коллегами из Бенина и Того и пригласил представителей государств принять участие в Международном фестивале студенческого спорта в Екатеринбурге.