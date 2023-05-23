Фестиваль «Майское дерево» пройдет в Выборге 27 мая

В Выборге на Замковом острове 27 мая состоится традиционный фестиваль «Майское дерево». На концертную программу мероприятия без билетов смогут пройти те, кто будет одет в тематические костюмы.
«Майское дерево» - это яркий и искрометный карнавал, полный фольклорных и мистических образов, музыкальных и танцевальных номеров, костюмированных представлений, сообщает сетевое издание «Выборг ТВ». Праздник начнется утром, а закончится поздним вечером выступлением коллектива DarkRiver уже после полуночи.
В 10 утра на Замковом острове откроется ярмарка, которая будет работать до позднего вечера, а в 13 часов начнется концертная программа на Верхнем дворе. В программе будут выступления фольклорных коллективов, танцевальных ансамблей, мастер-классы и конкурсы, а также выборы короля и королевы фестиваля «Майское дерево».