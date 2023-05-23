Фестиваль «Майское дерево» пройдет в Выборге 27 мая

В 10 утра на Замковом острове откроется ярмарка, которая будет работать до позднего вечера, а в 13 часов начнется концертная программа на Верхнем дворе. В программе будут выступления фольклорных коллективов, танцевальных ансамблей, мастер-классы и конкурсы, а также выборы короля и королевы фестиваля «Майское дерево».