Врач Евстигнеева объяснила, как работа почек связана с мужским здоровьем

Евстигнеева подчеркнула, что каждый третий мужчина сталкивается с нехваткой этого гормона. На дефицит указывает недостаток энергии, слабые утренние эрекции и ряд других. Заболевание можно заподозрить даже взглянув на мужчину. Как правило, у таких появляется «спасательный круг» из жира вокруг талии.