Врач Евстигнеева объяснила, как работа почек связана с мужским здоровьем

Состояние печени влияет на мужское здоровье. Такое заявление сделала гастроэнтеролог Гузель Евстигнеева. Она объяснила, каким образом это взаимосвязано.
Орган вырабатывает белок под названием глобулин. Он поддерживает достаточный для организма уровень половых гормонов. Это касается в первую очередь тестостерона, отметила врач в беседе с изданием «Газета.Ru».
«Соответственно, если нарушается нормальная работа печени, то и уровень этого гормона в организме мужчины снижается, меняется весь гормональный фон», — подчеркнула эксперт.
Евстигнеева подчеркнула, что каждый третий мужчина сталкивается с нехваткой этого гормона. На дефицит указывает недостаток энергии, слабые утренние эрекции и ряд других. Заболевание можно заподозрить даже взглянув на мужчину. Как правило, у таких появляется «спасательный круг» из жира вокруг талии.
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