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Россиянка Ирина Хромачева выбыла с начального этапа теннисного турнира в Рабате

Спорт
Россиянка Ирина Хромачева выбыла с начального этапа теннисного турнира в Рабате

Представительница России Ирина Хромачева в теннисном турнире в марокканском Рабате не смогла выиграть венгерку Тиму Бабош в стартовом матче.

Игра между Хромачевой и Бабош завершилась со счетом 4:6, 1:6. Спортсменки провели на корте один час и 20 минут. Во втором этапе турнира венгерка встретится с представительницей США Слоан Стивенс.

Стоит отметить, что турнир проходит в столице Марокко Рабате. Суммарный призовой фонд чемпионата превышает 260 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что россиянка Анастасия Захарова пробилась в полуфинал квалификационного турнира «Ролан Гаррос» во Франции. Она одолела швейцарку Йоанне Цугер со счетом 6:1, 6:4.
Ирина Хромачева теннис спорт Рабат Марокко
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