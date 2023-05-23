Россиянка Ирина Хромачева выбыла с начального этапа теннисного турнира в Рабате

Представительница России Ирина Хромачева в теннисном турнире в марокканском Рабате не смогла выиграть венгерку Тиму Бабош в стартовом матче.
Игра между Хромачевой и Бабош завершилась со счетом 4:6, 1:6. Спортсменки провели на корте один час и 20 минут. Во втором этапе турнира венгерка встретится с представительницей США Слоан Стивенс.
Стоит отметить, что турнир проходит в столице Марокко Рабате. Суммарный призовой фонд чемпионата превышает 260 тысяч долларов.
Ранее сообщалось, что россиянка Анастасия Захарова пробилась в полуфинал квалификационного турнира «Ролан Гаррос» во Франции. Она одолела швейцарку Йоанне Цугер со счетом 6:1, 6:4.