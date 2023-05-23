Теперь над городом флаг России: штурмовики ЧВК «Вагнер» рассказали об обстановке в Артемовске

Военкор ФАН Степан Яцко побывал в Артемовске (украинское название Бахмут). Штурмовики ЧВК «Вагнер», освобождавшие город, показали недавно зачищенные от врага позиции и рассказали о сложившейся там обстановке.
«Эта территория под контролем ЧВК "Вагнер", враг отсюда выбит. Но противник пытается накидывать сюда артиллерией, есть прилеты, хотя в целом он вытеснен отсюда, украинских сил тут нет», — рассказывает один из бойцов.
Последние рубежи на западе Артемовска взять было непросто — подразделения противника оказывали ожесточенное сопротивление, стремясь удержать выгодные рубежи.
«Все украинские силы уже за территорией. Школа, "Самолет" — все эти объекты уже наши. На протяжении долгого времени украинские войска не хотели отдавать данный район, так как там находится очень хороший наблюдательный пункт, используемый для корректировки огня по нашим войскам», — говорит «вагнеровец».
По его словам, оборону в этой части города держали не только служащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), но и иностранные наемники.
«Польские снайперы пытались нас провоцировать, вывешивали флаги на эти девятиэтажки, чтобы выявить наши позиции и работать по ребятам. Как вы понимаете, там сейчас висят флаги ЧВК "Вагнер" и российский. Дальше он так и будет там висеть. На территории Бахмута военнослужащих Украины больше нет», — подытожил штурмовик.
В «оркестре» отмечают, что ВСУ и теперь продолжают бить по освобожденному Артемовску, применяя различное оружие: реактивные системы «Град» и «Ураган», ствольную артиллерию, тяжелые минометы. Каждый день это становится причиной новых разрушений.
При этом бойцы ЧВК «Вагнер» рассказывают, что украинская армия не испытывает дефицита боеприпасов. Например, расход тяжелого миномета калибра 120-мм за день может составлять 100–150 снарядов. Это становится причиной колоссального ущерба, сводящего на минимум возможность того, что мирные жители смогут вернуться в свои дома.
«Они снарядов на нас не жалеют. Ни на нас, ни на жилые постройки. Вот, как видите, от домов остаются одни руины. Больше ничего», — рассказал «вагнеровец» военкору ФАН.
Впрочем, о гражданских ВСУ вовсе не задумывались, атакуя при отступлении районы, где те находились. Тем не менее силы «оркестра» смогли спаси всех, кого нашли живыми.
«Мирных мы много вывели. Много женщин, молодых, мужчин. Всех, кто тут был, когда мы пришли, вывели живыми. Всем была оказана медицинская помощь, накормили, напоили и в этот же вечер эвакуировали в безопасное место», — говорит штурмовик.
Артемовск был полностью взят под контроль подразделениями ЧВК «Вагнер» 20 мая. Сейчас «музыканты» работают над поиском вражеских групп, которые могли скрыться в городе, а также готовят рубежи обороны населенного пункта, штурм которого в общей сложности занял 224 дня.