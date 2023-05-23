Теперь над городом флаг России: штурмовики ЧВК «Вагнер» рассказали об обстановке в Артемовске

При этом бойцы ЧВК «Вагнер» рассказывают, что украинская армия не испытывает дефицита боеприпасов. Например, расход тяжелого миномета калибра 120-мм за день может составлять 100–150 снарядов. Это становится причиной колоссального ущерба, сводящего на минимум возможность того, что мирные жители смогут вернуться в свои дома.