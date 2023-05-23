Reuters: Россия может запретить экспорт бензина из-за его нехватки

В России могут запретить экспорт бензина на фоне сокращения субсидий для предприятий по переработке нефти, сообщает Reuters.
Авторы издания сообщили, что российские власти рассматривают введение ограничений, чтобы не допустить нехватки топлива на внутреннем рынке. Дополнительным шагом для этого может стать повышение норм продажи бензина на российской бирже для нефтеперерабатывающих компаний, пишут аналитики.
Ранее стало известно о рекордном повышении стоимости топлива марки АИ-95 на сырьевой бирже Санкт-Петербурга. Соответствующая информация следует исходя из данных торгов. Отметим, что предыдущий максимальный показатель держался почти два года.