Reuters: Россия может запретить экспорт бензина из-за его нехватки

Авторы издания сообщили, что российские власти рассматривают введение ограничений, чтобы не допустить нехватки топлива на внутреннем рынке. Дополнительным шагом для этого может стать повышение норм продажи бензина на российской бирже для нефтеперерабатывающих компаний, пишут аналитики.