Фешн-продюсер Юлиана Благовская рассказала о нынешнем положении российской моды на мировой арене

Совсем недавно в Санкт-Петербурге состоялось дефиле Volga Fashion Show (VFS). Оно проходило в рамках проекта в сфере моды и креативных индустрий Поволжья Volga Fashion Week (VFW). Молодые дизайнеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Чебоксаров, Вологды, Омска, Тюмени, Калининграда и других городов продемонстрировали свои коллекции.
Идейным вдохновителем проекта, его основателем выступила фешн-продюсер, дизайнер Юлиана Благовская. В интервью ФАН она рассказала о нынешнем положении российской моды на мировой арене, об идее создания VFW, о перспективных дизайнерах и планах на будущее.
— Юлиана, на вашем счету довольно много фешн-мероприятий, идея которых воплощалась под вашим чутким руководством. Расскажите о Volga Fashion Week. Чем вдохновлялись?
— Проект Volga Fashion Week работает с 2016 года. Мы хотели объединить моду Поволжья в городах-миллионниках, с уже сложившейся инфраструктурой fashion-индустрии — с вузами, выпускающими дизайнеров одежды и производственными площадками. Мы стремились создать местную профильную экосистему и сейчас видим реальную возможность для отечественной модной индустрии. Я, как дизайнер по профессии, прекрасно понимаю, как работает индустрия изнутри и знаю, где именно начинающему модельеру требуется поддержка.
— Как проходили первые показы VFW?
— Первые показы проходили семь лет назад в Нижегородском Кремле ГЦСИ «Арсенал». Потом были Самара, Казань. В этом году, в марте мы впервые сделали шоу в Москве, где участвовало около 30 дизайнеров со всей страны. И мы приняли решение делать подобные мероприятия в Москве дважды в год.
— Что отличает Volga Fashion Week от шоу, недавно проведенное в Санкт-Петербурге?
— Формат Week ориентирован больше на профессиональную и b2b аудиторию. А шоу рассчитано на потенциальных покупателей, обычных зрителей. Мы видели реакцию публики как на самой площадке, так и в социальных сетях. Это такой индикатор, который помогает дизайнерам получить моментальную обратную связь. Если чьи-то вещи нравятся публике, то их тут же можно найти в социальных сетях и заказать. В какой-то степени мы добились омникальности.
— В показе Volga Fashion Week приняли участие порядка 30-ти представителей российских брендов. Как вы отбирали участников? Как попасть молодому кутюрье в поле вашего зрения?
— Мы работаем с собственниками бизнеса. Все же недостаточно быть дизайнером, который одевает только своих близких. Важно предоставить лукбук или презентацию своей компании, а в идеале еще и текущей коллекции. Мы должны видеть, как мыслит дизайнер, какую идею он вкладывает в свой бренд и так далее. И нам важно, чтобы одежда имела коммерческий потенциал.
— По вашему мнению, российская индустрия моды претерпевает спад, рассвет или находится в статичном положении?
— Российская мода — это бесконечная дискуссионная площадка. Начиная с вопроса, а что есть российская мода, (есть ли у нас мода или только подражательство), заканчивая отсутствием или наличием производственных площадок. Но нельзя не отметить, что в связи с уходом западных брендов интерес к отечественным брендам повысился. Согласно опросам и продажам на тех же маркетплейсах, мы наблюдаем спрос и готовность потребителей носить отечественную одежду. Восемь лет назад мы задумывались как кластер, который будет помогать дизайнерам в создании, продвижении в сбыте коллекций, а также обучении дизайнеров. Сейчас у российских модельеров появился шанс заявить о себе. Ведь рынок активно заполняется новыми игроками: ушли западные компании, приходят азиатские. В коллекциях поволжских дизайнеров традиционно прослеживается интерес к истории, природе, силе могучей реки, истокам своей культуры. Все эти идеи прорабатываются и обретают форму в уже готовых коллекциях.
— Как отразились санкции на российской индустрии моды?
— Мы видим воодушевление дизайнеров, которые к нам приходят, они эмоционально заряжены и многие действительно увидели в нынешней ситуации возможность заявить о своем продукте. 90% коллекций дизайнеров, участников наших проектов изготавливаются в России. Это прекрасно, но мы понимаем, что конкурировать с азиатскими площадками крайне сложно. Вот, почему на сегодняшний день очень сложно создать и раскрутить массовый популярный бренд одежды made in Russia. Затраты на производство, маркетинг и многое другое сразу выводят бренд в средний, а то и в премиальный сегмент.
— Как вы считаете, понятие «мода» — это нечто цельное и неделимое или существуют градации, которые отводят, к примеру, тех же российских дизайнеров на уровень к чисто «российской» моде. Согласны ли вы с этим, присутствует ли это деление?
— Мода, как и культура — это неделимое понятие. И российская мода — часть мирового процесса. И в то же время мода — это признак идентичности нации, народности. Россия многонациональная страна. Одно из мероприятий Volga Fashion Week проходило в Казани, и наша команда вдохновилась мотивами национальных костюмов, тематика дефиле была связана с татарской культурой, и это был успех! Настолько ярких коллекций мы не видели никогда. Однако, сегодня в свете отмены российской культуры на Западе мода становится предметом политических игр, в том числе и для крупных брендов — агентов рынка. Однако есть и курс на Восток, в экзотические африканские страны, Индию, Китай. И я думаю, это новые направления выходов на международную модную сцену.
У России свой путь в культуре, искусстве и моде. Нам не нужно подражать Западу. При желании и наличии воли мы можем не просто изменить систему моды, но установить свои правила игры. И ключ к такому изменению — код русского костюма. Совместно с директором Института дизайна и рекламы Международной академии бизнеса Андреем Сафининым, который является идеологом данной концепции, мы планируем начать разрабатывать деловую программу для Недели Моды в Москве. Целью нашей программы будет являться создание «Русского стиля» и поднятие престижа русского модного дома во всем мире.
— На ваш взгляд, проще или сложнее продвинуться молодым дизайнерам сегодня или было проще, к примеру, в советское, когда свои первые коллекции демонстрировали такие метры, как Валентин Юдашкин, Вячеслав Зайцев и другие?
— У дизайнеров сейчас больше возможностей для создания, а, самое главное, для продвижения бренда. Социальные сети, прозрачные маркетинговые инструменты, конкуренция помогает и стимулирует развитие дизайнерских марок. Не секрет, что до закрытия ряда соцсетей, многие бренды, которые сейчас на слуху, вышли именно оттуда: 12 Сториз, I am Studio, USHATAVA. И сейчас маркеты, фэшн-проекты, обученные маркетологи помогают в создании продукта.
— На сегодняшней фешн-арене РФ, на кого бы из дизайнеров вы обратили внимание, кто, по вашему мнению, наиболее перспективен?
— Я всегда обращаю внимание или на концептуальные коллекции, например, такие, как VARMA – участник мероприятия в Москве, где в коллекции интегрируется современный силуэт и исторические формы традиционной одежды мордвы-мокши и мордвы-эрзи. Интересны грамотные коммерческие коллекции. В шоу в Санкт-Петербурге это: детская одежда Bodo, Liqlo, женская одежда Yuliya Rak, KD limited и многие другие.
— Вы, как ценитель моды и воплощение стиля, имеете ли в своем гардеробе образы от российских дизайнеров? Расскажите, о своем образе, выбранном к показу Volga Fashion Show.
— Вот уже несколько сезонов меня одевает Ксения Новикова. К мартовскому шоу в Москве, которое было посвящено искусственному интеллекту, она сделала для меня платье, где главный принт разработал искусственный интеллект. В Санкт-Петербурге я остановила свой выбор на платье Ксении с цветочным принтом.
— Расскажите, как добиться успеха в фешн-индустрии?
— В мире моды должны оставаться те, кто не мыслит свою жизнь без моды. Здесь также как у врачей, важно работать по призванию, кстати, недаром дизайнеры одежды учатся столько же лет, сколько и врачи. Успех никогда не бывает просто так, особенно в индустрии моды. Важна постоянная работа над собой, решимость, смелость и при всем при этом важно сохранять легкость, потому что мода — это игра.
— Над чем сейчас работаете, каких проектов ждать от вас в ближайшее время?
— В этом сезоне мы планируем выходить на федеральные гранты, нас ждет большая командная работа. Также уже с лета начинаем активную подготовку к Недели Моды Volga Fashion Week в Москве и одному зарубежному проекту.