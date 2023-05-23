Фешн-продюсер Юлиана Благовская рассказала о нынешнем положении российской моды на мировой арене

— Российская мода — это бесконечная дискуссионная площадка. Начиная с вопроса, а что есть российская мода, (есть ли у нас мода или только подражательство), заканчивая отсутствием или наличием производственных площадок. Но нельзя не отметить, что в связи с уходом западных брендов интерес к отечественным брендам повысился. Согласно опросам и продажам на тех же маркетплейсах, мы наблюдаем спрос и готовность потребителей носить отечественную одежду. Восемь лет назад мы задумывались как кластер, который будет помогать дизайнерам в создании, продвижении в сбыте коллекций, а также обучении дизайнеров. Сейчас у российских модельеров появился шанс заявить о себе. Ведь рынок активно заполняется новыми игроками: ушли западные компании, приходят азиатские. В коллекциях поволжских дизайнеров традиционно прослеживается интерес к истории, природе, силе могучей реки, истокам своей культуры. Все эти идеи прорабатываются и обретают форму в уже готовых коллекциях.