Юморист Максим Галкин опроверг заявления о запланированном побеге из России

Юморист и телеведущий Максим Галкин✱ (признан иноагентом в России) опроверг заявление актрисы Татьяны Васильевой о том, что он планировал свой уезд за границу. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на его сообщения в блоге.
Ранее Васильева в интервью для канала «Эмпатия Манучи» рассказала, что Галкин в феврале 2022 года снимал на российском телевидении свою последнюю программу. По ее словам, он взволнованно бегал по студии и предлагал ей выпить, а на следующий день уехал из России.
Галкин отметил, что не уезжал на следующее утро после съемок. По его словам, программа с Васильевой снималась 21 февраля. Юморист подчеркнул, что не планировал свой отъезд в Израиль.
«После этого 23, 24 и 25 февраля я снял еще целый пул программ», — утверждает он.
Ранее Васильева поделилась мнением об уезде Аллы Пугачевой из России. Такой поступок она объяснила глупостью певицы.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами