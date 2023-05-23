Юморист Максим Галкин опроверг заявления о запланированном побеге из России

Ранее Васильева в интервью для канала «Эмпатия Манучи» рассказала, что Галкин в феврале 2022 года снимал на российском телевидении свою последнюю программу. По ее словам, он взволнованно бегал по студии и предлагал ей выпить, а на следующий день уехал из России.