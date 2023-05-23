Астролог Белоусова рассказала, как найти свое признание

Тема самореализации и профессиональной ориентации является одной из самых животрепещущих. В школу какой направленности отдать ребенка? Какой ВУЗ выбрать подростку? В какой род деятельности «нырнуть», когда круто решил поменять жизнь на четвертом, пятом, шестом десятке? Принятие этих решений порой дается человеку с трудом.
Для взрослого человека важно вовремя понять, в какую сторону двигаться, если хочешь изменений, и является ли эта потребность истинной. Первое, что приходит на ум – обратиться за помощью признанных гуманитарных наук: психологии и социологии.
Существует масса тестов профориентации, некоторые из которых доказали свою эффективность. Однако даже если тест поможет с выбором профессии – он не даст понимания, как и где этому научиться. На все дальнейшие вопросы человеку предстоит самому искать ответ.
Для принятия верного решения необходимо больше опорных данных, в том числе, интуитивных выборов между порой равнозначными (или наоборот, слишком разными) вузами и специальностями. Главный вопрос, который задаст и любой родитель, и взрослый человек, решающийся кардинально поменять жизнь: будет ли с этой профессией человек счастлив? Астролог, практик-эзотерик, наставник и куратор программ развития личности Людмила Белоусова в ходе беседы с корреспондентом ФАН рассказала, где искать ответ на этот вопрос.
«Ответ на этот вопрос можно найти при помощи проверенных временем методов астрологии, матери многих наук, включая упомянутую выше психологию. На первый взгляд, даже один из базовых приемов психологии – работа с архетипами, которые являются важнейшей частью языка астрологии. Именно повторяющиеся, узнаваемые людьми разных поколений архетипические истории и помогают астрологии оставаться актуальной и в наше время», – объяснила Белоусова.
По мнению собеседницы ФАН, карта рождения — это уникальный программный код, описывающий как внутренние сценарии мышления и поведения, так и архитектуру циклов внешних событий. Положения определенных показателей карты помогут определиться, в том числе, с типом организации, в котором человеку будет лучше трудиться – государственной, коммерческой или индивидуальной. А также, выбрать наилучший момент для начала или смены профессиональной деятельности.
«Астрологам очень откликается "классификация профессий" профессора Климова [Евгения Климова? – прим. ФАН], которая сводится к набору из шести объектов труда: Человек, Техника, Живая природа, Неживая природа, Знаковая система, Художественный образ. Она гармонично сочетается с известной "птолемеевской системой" и исследованиями французского астролога и социолога Гоклена [Мишель Гоклен, – прим. ФАН]», – добавила эксперт.
Выбрать профессию, не соответствующую по объекту труда своему темпераменту – значит обречь себя на постоянные мучения, и заработать не только профессиональное выгорание, но и проблемы со здоровьем (не говоря уже об уменьшении шансов хорошо заработать).
«Клиентов астрологов древности не волновал вопрос самореализации. Важно было понимать, какое дело принесет прибыль и достигнет ли человек высокого положения в обществе. Но мы, пожалуй, согласимся с новаторской для древних астрологов современной идеей, что в деле, которое приносит радость, и продуктивность будет выше. Трудиться в профессии с гармоничным по темпераменту объектом труда гарантирует не только приятную усталость после работы, но и желание к ней вернуться. И только следом идет вопрос: насколько важен карьерный рост для человека, а следом – возможен ли он?», – сообщила астролог.
«Лестница» Птолемея – астролога, предсказавшего Александру Македонскому его успех и судьбы. Однако, удивительным образом, она перекликается с упомянутой выше эффективной современной системой профориентации, основанной на учении о темпераменте, сформулированном Аристотелем, а известным задолго до него. По сути своей, «Лестница» – это рабочий метод определения лидерского потенциала.
«Конечно, не слишком этично, да и нелепо цитировать старинный тракт буквально и сообщать человеку, жаждущему вырваться из рутины найма на вольные хлеба фриланса, что его удел – прозябать в безвестности; а родителям подростка заявлять, что его натальная карта – гороскоп Владыки Мира (хотя, пожалуй, это последнее утверждение многим безмерно польстит). Однако очень неплохо для человека своевременно узнать, что наиболее перспективным для него будет все же остаться частью системы, корпорации или госслужбы. Нужно лишь скорректировать внешние факторы: перевестись в другой отдел, получить дополнительное образование и сменить компанию и выстроить свой режим дня, чтобы рутина превратилась из обузы в опору; а родителям подсказать, что летний лагерь юных лидеров, школа ораторского искусства, и активное участие в олимпиадах – не пустая трата сил и времени, а необходимые элементы воспитания будущего крупного руководителя», – добавила Белоусова.
И ровно наоборот: некоторым родителям хорошо вовремя узнать, что их ребенок никогда не станет чемпионом в спорте, топ-менеджером, или юристом, но его путь будет безмерно успешным в искусстве, музыке. При этом многочасовое сидение за компьютером – не мешает его учебе, а являются частью подготовки будущего гениального программиста.
«Современная астрология – не вера в таинственное влияние планет, богов и внешних сил, но понимание синхронистичности всех процессов внутри квантовой реальности. Работая с системой энергий 12 типов, архетипически "приписанных" к мифологическим образам Зодиака, современный астролог способен дать ответ на любые запросы современного человека», – заключила Людмила Белоусова.
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