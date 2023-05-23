Астролог Белоусова рассказала, как найти свое признание

Для принятия верного решения необходимо больше опорных данных, в том числе, интуитивных выборов между порой равнозначными (или наоборот, слишком разными) вузами и специальностями. Главный вопрос, который задаст и любой родитель, и взрослый человек, решающийся кардинально поменять жизнь: будет ли с этой профессией человек счастлив? Астролог, практик-эзотерик, наставник и куратор программ развития личности Людмила Белоусова в ходе беседы с корреспондентом ФАН рассказала, где искать ответ на этот вопрос.