Возмездие не за горами, а они пускай там пока беснуются: Тесля-Герасимов о саммите G7 с участием Зеленского

Причем самые главные преступники: подлец и подонок Зеленский да старый маразматик Байден, — решают, что нужно делать с Россией. Да вся эта «цивилизованная» шобла и ногтя нашей страны не стоит! Как бы нам трудно ни было, как бы нам не было страшно и горестно, мы пройдем этот путь и поставим их на место. К тяготам нам не привыкать, такова уж судьба, но за свои злодеяния они ответят. Я уверен, возмездие не за горами, а они пускай там пока беснуются.