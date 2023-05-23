Возмездие не за горами, а они пускай там пока беснуются: Тесля-Герасимов о саммите G7 с участием Зеленского

Доброволец НМ ДНР, актер и режиссер Георгий Тесля-Герасимов рассказал, что живой интерес у его сослуживцев и у мирных жителей Донбасса вызвал саммит «Большой семерки», прошедший в Хиросиме.
По его словам, люди недоумевают с двух вещей. Во-первых, как циничное появление президента США в городе, пострадавшем от американского ядерного удара. И, во-вторых, это то, что сидя на другом конце континента западные лидеры с умным видом рассуждают о ситуации на Украине и решают, что нужно делать с Россией.
В авторской колонке для ФАН он отметил, что рано или поздно эта вакханалия «цивилизованных» гегемонов закончится и к ответу будут призваны настоящие преступники, с чьей подачи сейчас происходят злодеяния.
К тяготам нам не привыкать, а за свои злодеяния они ответят. Колонка Георгия Тесля-Герасимова
Поговорим про прошедший в Хиросиме саммит стран «Большой семерки». Как ни странно, казалось бы, глубинка в Донбассе: окопы, да деревенские хаты, но и наши бойцы, и мирные жители не остались равнодушны к этой теме, — все обсуждают.
Ладно, лидер киевского режима Зеленский туда приперся: он сейчас везде мотается, деньги выпрашивает. Но какова наглость американцев?! В Хиросиму, на которую в 1945 году США сбросили ядерную бомбу, приехал Джо Байден! Есть и вопросы к встречающей стороне — это же насколько японцам нужно себя не уважать, не чтить свою историю и народ, чтобы принимать с распростертыми объятиями преступников, уничтоживших два города?! Причем Байден отказался приносить извинения японской стороне по этому поводу. И ничего — проглотили, хотя, казалось бы, японцы очень любят себя, гордятся своими традициями, культурой и историей….
Еще больший цинизм — это то, что западные лидеры прилетели в несчастную Хиросиму обсуждать то, что творится сейчас здесь, в Донбассе.
Не зная культуры русского народа, не имея с нами общих границ они сидят там за океаном и дистанционно управляют конфликтом. Это какая-то вакханалия, пир во время чумы. В 1945 году в Хиросиме ядерным ударом были унесены сотни тысяч жизней и сидя в этом городе они вершат заговор против нашей страны, который грозит обернуться третьей мировой войной.
Причем самые главные преступники: подлец и подонок Зеленский да старый маразматик Байден, — решают, что нужно делать с Россией. Да вся эта «цивилизованная» шобла и ногтя нашей страны не стоит! Как бы нам трудно ни было, как бы нам не было страшно и горестно, мы пройдем этот путь и поставим их на место. К тяготам нам не привыкать, такова уж судьба, но за свои злодеяния они ответят. Я уверен, возмездие не за горами, а они пускай там пока беснуются.
Сейчас наша страна проводит специальную военную операцию, и, как в той песне, во имя победы «мы за ценой не постоим». А Запад — это черный гнойник, наполненный завистью и ненавистью к нам, но с ним мы разберемся.
Мы такой народ — непростой, со своими традициями, со своим порядочным беспорядком, со своим каким-то хаосом в голове, со своим авось, но это мы — русские люди, многонациональный русский народ, поэтому выдержим, сдюжим.