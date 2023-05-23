«Лада Веста» загорелась после столкновения с иномаркой на волгоградской трассе

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб и правоохранители. Информации о пострадавших в дорожном инциденте пока не поступало. Специалисты выясняют обстоятельства случившегося. По предварительной информации, водитель отечественной машины не успел затормозить и врезался в «Мерседес», стоявший на запрещающий сигнал светофора.