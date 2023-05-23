В результате удара армии Турции по северу Ирака ликвидированы трое курдских бойцов

Под предлогом борьбы с экстремистами турецкие войска незаконно вторглись в северные регионы Ирака и Сирии. При этом их присутствие на сирийской территории значительно усугубляет гуманитарную ситуацию: регулярные стычки и взаимные удары между ВС Турции и проамериканскими вооруженными формированиями курдов часто приводят к жертвам среди мирного населения. Кроме того, боевики занимаются мародерством, насилием и грабежами, а также принудительно вербуют местных мужчин в свои ряды.