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В результате удара армии Турции по северу Ирака ликвидированы трое курдских бойцов

Весь мир
В результате удара армии Турции по северу Ирака ликвидированы трое курдских бойцов

По заявлению местных источников, погибшие относились к «Отрядам сопротивления Синджара».

Турецкий беспилотник нанес удар по северной части Ирака. Новая операция была направлена против членов радикальных групп.

По данным контртеррористической службы Иракского Курдистана, в результате нападения погибли по меньшей мере трое бойцов «Отрядов сопротивления Синджара» (YBS), связанных с «Рабочей партией Курдистана» (РПК). Атака произошла на рассвете, целью стала штаб-квартира YBS.

Анкара официально не комментировала ситуацию, однако событие можно назвать вполне заурядным. Вооруженные силы Турции регулярно атакуют позиции и объекты РПК, которую в республике признают террористической организацией.

Под предлогом борьбы с экстремистами турецкие войска незаконно вторглись в северные регионы Ирака и Сирии. При этом их присутствие на сирийской территории значительно усугубляет гуманитарную ситуацию: регулярные стычки и взаимные удары между ВС Турции и проамериканскими вооруженными формированиями курдов часто приводят к жертвам среди мирного населения. Кроме того, боевики занимаются мародерством, насилием и грабежами, а также принудительно вербуют местных мужчин в свои ряды.
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