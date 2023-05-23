В результате удара армии Турции по северу Ирака ликвидированы трое курдских бойцов

По заявлению местных источников, погибшие относились к «Отрядам сопротивления Синджара».
Турецкий беспилотник нанес удар по северной части Ирака. Новая операция была направлена против членов радикальных групп.
По данным контртеррористической службы Иракского Курдистана, в результате нападения погибли по меньшей мере трое бойцов «Отрядов сопротивления Синджара» (YBS), связанных с «Рабочей партией Курдистана» (РПК). Атака произошла на рассвете, целью стала штаб-квартира YBS.
Анкара официально не комментировала ситуацию, однако событие можно назвать вполне заурядным. Вооруженные силы Турции регулярно атакуют позиции и объекты РПК, которую в республике признают террористической организацией.
Под предлогом борьбы с экстремистами турецкие войска незаконно вторглись в северные регионы Ирака и Сирии. При этом их присутствие на сирийской территории значительно усугубляет гуманитарную ситуацию: регулярные стычки и взаимные удары между ВС Турции и проамериканскими вооруженными формированиями курдов часто приводят к жертвам среди мирного населения. Кроме того, боевики занимаются мародерством, насилием и грабежами, а также принудительно вербуют местных мужчин в свои ряды.