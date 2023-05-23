Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Уровень бедности в Африке сократится до 23% к 2030 году

Весь мир
Уровень бедности в Африке сократится до 23% к 2030 году

Москва, 23 мая. Эксперт Центра африканских исследований Российского национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Всеволод Свиридов заявил, что уровень бедности на Черном континенте сократится до 23% к 2030 году.

При этом численность среднего класса вырастет до 580 миллионов человек, а людей с высоким доходом станет на 116 миллионов больше, если страны материка сохранят нынешние темпы экономического развития. Специалист сделал прогноз в преддверии саммита «Россия — Африка», который пройдет с 26 по 29 июля в Санкт-Петербурге.

Ранее Национальное бюро статистики Нигерии (NNBS) сообщило, что 63% населения страны находятся за чертой бедности. Порядка 133 миллиона граждан ежедневно терпят отсутствие предметов первой необходимости.

Согласно докладу международной организации защиты прав детей Save the Children, более 16 миллионов детей в Кении голодают и испытывают нехватку питьевой воды на постоянной основе. Эксперты подчеркнули, что причиной такого положения дел стали экологические проблемы и неблагоприятные климатические условия.
Военкоры ФАН