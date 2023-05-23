Уровень бедности в Африке сократится до 23% к 2030 году

При этом численность среднего класса вырастет до 580 миллионов человек, а людей с высоким доходом станет на 116 миллионов больше, если страны материка сохранят нынешние темпы экономического развития. Специалист сделал прогноз в преддверии саммита «Россия — Африка», который пройдет с 26 по 29 июля в Санкт-Петербурге.