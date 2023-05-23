В Коми вынесли приговор мужчине, который до смерти избил брата металлическим чайником

Согласно данным, инцидент произошел в августе 2022 года в поселке городского типа Жешарт. Во время конфликта между выпившими родственниками один из них жестоко избил своего родного 34-летнего брата металлическим чайником. Из-за полученных травм головы и груди пострадавший скончался на месте.