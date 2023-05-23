В Коми вынесли приговор мужчине, который до смерти избил брата металлическим чайником

В Коми суд приговорил к семи годам лишения свободы 40-летнего местного жителя, который до смерти забил брата металлическим чайником. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по республике.
Согласно данным, инцидент произошел в августе 2022 года в поселке городского типа Жешарт. Во время конфликта между выпившими родственниками один из них жестоко избил своего родного 34-летнего брата металлическим чайником. Из-за полученных травм головы и груди пострадавший скончался на месте.
Суд назначил обвиняемому наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Ранее завершилось расследование уголовного дела об убийстве прохожего, тело которого подозреваемый спрятал в мусорном баке на юго-западе Москвы, сообщает издание «Вечерняя Москва».