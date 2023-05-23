Зампред Совбеза Медведев одобрил использование пиратского контента в условиях санкций

Использование нелегального контента допустимо в условиях западных санкций, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он отметил, что при наложенных на Россию ограничениях, распространение пиратских копий — единственный способ обеспечить разнообразие контента.
«Чем больше разного контента, тем лучше, и желательно бесплатно», — считает политик.
Ранее Медведев уже сообщал, что западные компании получили «то, что хотели», когда ушли из России. Он добавил, что приветствует распространение нелегального контента, так как это лишит Запад дополнительных прибылей.
Ранее Роскомнадзор впервые оштрафовал компанию WhatsApp (принадлежит запрещенной в РФ корпорации Meta✱, признанной экстремистской).
- ✱ - компания внесена Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму