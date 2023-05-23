Министры обороны стран ЕС не договорились о новом транше военной помощи Украине

Министры обороны Евросоюза не смогли договориться о новом транше, предназначенном на военную помощь Украине. Об этом сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
По его словам, на Совете минобороны ЕС был предложен восьмой пакет помощи Украине в размере 500 миллионов евро. По нему сейчас продолжаются переговоры, указал Боррель.
Глава евродипломатии отметил, что на сегодняшний момент у стран ЕС нет единогласного решения о предоставлении нового транша. При этом он выразил надежду, что в Евросоюзе поочередно преодолеют все технические препятствия для утверждения новой военной помощи.
Ранее Боррель заявил, что ЕС должен решить проблему блокировки Венгрией поставок оружия Украине.