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Министры обороны стран ЕС не договорились о новом транше военной помощи Украине

Политика
Министры обороны стран ЕС не договорились о новом транше военной помощи Украине

Министры обороны Евросоюза не смогли договориться о новом транше, предназначенном на военную помощь Украине. Об этом сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, на Совете минобороны ЕС был предложен восьмой пакет помощи Украине в размере 500 миллионов евро. По нему сейчас продолжаются переговоры, указал Боррель.

Глава евродипломатии отметил, что на сегодняшний момент у стран ЕС нет единогласного решения о предоставлении нового транша. При этом он выразил надежду, что в Евросоюзе поочередно преодолеют все технические препятствия для утверждения новой военной помощи.

Ранее Боррель заявил, что ЕС должен решить проблему блокировки Венгрией поставок оружия Украине.
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