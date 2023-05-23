«ЖКХ-контроль» критикует власти СПб за рост тарифов ЖКХ при низкой инфляции

Начинать работу по снижению платежей за потребление тепла эксперт рекомендует с установки единого общедомового узла учета тепла. Если этого прибора в доме не существуют, то оплата за отопление осуществляется расчетным методом «по трубе» — исходя из того, сколько здание может максимально потребить тепла и воды. При этом совершенно не учитывается, стоит ли здание в начале теплотрассы, что дает более высокую температуру в помещениях, или в тупике, где естественно температура в сети ниже. Или в каком состоянии находятся трубы — если они забиты шлаком, то опять же, количество тепла, по ним поставляемое, существенно ниже. Приборы учеты энергии, отметил эксперт, позволяют учесть эту разницу в получении многоквартирными домами тепла от ТЭЦ. По его словам, установка общего домового прибора учета позволяет жильцам сэкономить в среднем 15-20% на отоплении квартир.