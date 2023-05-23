«ЖКХ-контроль» критикует власти СПб за рост тарифов ЖКХ при низкой инфляции

Генеральный директор консорциума «Логика-теплоэнергомонтаж» Павел Никитин рассказал в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот», как собственники жилья могут уменьшить платежи за отопление своих квартир, и объяснил, почему город не может заменить все старые теплотрассы.
Темпы роста тарифов на коммунальные ресурсы для жителей Санкт-Петербурга на 2023 год установлены следующие: в газоснабжении – 8,3%, в теплоснабжении – 8,4%, в электроснабжении – 9,0%, в водоснабжении, водоотведении и обращении с твердыми коммунальными отходами – 8,5%. При этом Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции в РФ в 2023 году с 5,5% до 5,3%, то есть рост тарифов в Петербурге почти вдвое опережает инфляцию, рассказала в программе «Время ЖКХ» руководитель регионального центра в Санкт-Петербурге НП «ЖКХ контроль», член общественного совета при Жилищном комитете правительства Санкт-Петербурга Алла Бредец.
Есть ли у жильцов многоквартирных домов возможность снизить платежи за потребляемую энергию, ведущая программы спросила у генерального директора консорциума «Логика-теплоэнергомонтаж» Павла Никитина, специализирующегося на производстве приборов и систем учета энергии и энергоносителей.
По словам эксперта, самый простой и верный способ снизить платежи, это установить в доме приборы учета потребляемой энергии. Задача эта лежит на руководстве управляющих компаний или ТСЖ, но они иногда медлят с установкой счетчиков, поэтому эксперт рекомендует жильцам самим инициировать решение этой проблемы.
«Наемные люди не так заинтересованы в результате, а иногда бывают и совсем не заинтересованы в результате работы по снижению энергопотребления. Поэтому необходим контроль собственников помещений – с ним все работает гораздо эффективнее и динамичнее», — пояснил Павел Никитин.
Начинать работу по снижению платежей за потребление тепла эксперт рекомендует с установки единого общедомового узла учета тепла. Если этого прибора в доме не существуют, то оплата за отопление осуществляется расчетным методом «по трубе» — исходя из того, сколько здание может максимально потребить тепла и воды. При этом совершенно не учитывается, стоит ли здание в начале теплотрассы, что дает более высокую температуру в помещениях, или в тупике, где естественно температура в сети ниже. Или в каком состоянии находятся трубы — если они забиты шлаком, то опять же, количество тепла, по ним поставляемое, существенно ниже. Приборы учеты энергии, отметил эксперт, позволяют учесть эту разницу в получении многоквартирными домами тепла от ТЭЦ. По его словам, установка общего домового прибора учета позволяет жильцам сэкономить в среднем 15-20% на отоплении квартир.
Если прибор учета установлен, то уже имеет смысл проводить энергосберегающие мероприятия, утепляя фасады домов и крыши. Поскольку теплый воздух движется вверх, дырявая крыша может привести к большим потерям тепловой энергии и как следствие — к лишним тратам жильцов. Подвалы тоже являются местом тепловых потерь, равно как не герметичные окна и двери подъездов. Устранение потерь тепла через них эксперт считает второй важной задачей жильцов.
И только когда с ограждающими конструкциями все решено, Павел Никитин рекомендует переходить на погодное регулирование потребляемого квартирами тепла. Это делают автоматы в теплоцентре, которые хоть и стоят не дешево, но позволяют существенно сэкономить на потреблении тепла, отметил он.
«Регулирование позволяет сделать так, что тепло, которое в дом вошло, было по максимуму употреблено. Таким образом, потерь будет меньше, теплосчетчик покажет меньшее количество потраченного на здание тепловой энергии и, соответственно, теплоснабжающая организация выставит счет уже на меньшее количество денежных знаков», — рассказал Павел Никитин.
К сожалению, не всем жильцам удается заставить управляющие компании установить счетчики потребляемой тепловой энергии.
В связи с этим эксперт считает правильной инициативу депутатов Госдумы РФ, которые прорабатывают на законодательном уровне решения, обязующие теплоснабжающие организации устанавливать приборов учета в многоквартирных домах. По статистике, в нашей стране не установлено приборов учета в половине многоквартирных домов. Планируется, что теплоснабжающие организации будут устанавливать приборы учета за свой счет, и их стоимость будет вкладываться в тарифы на ЖКХ, отметил Павел Никитин.
Эксперт в целом позитивно оценивает работу энергетического комплекса Петербурга. По его словам, работа инженеров и специалистов теплоснабжающих организаций является по истине стоической. Именно их усилиями прорывы на теплотрассах зимой устраняются в кротчайшие сроки.
«Аварийные бригады работают круглосуточно, и, в общем, у нас эта работа в городе поставлена достаточно на высоком уровне, несмотря на то, что периодически происходят и несчастные случаи и аварийные ситуации», — заявил Павел Никитин.
Отвечая на вопрос Аллы Бредец, когда в Санкт-Петербурге все тепловые трубы будут приведены в должное состояние, а не лататься участками, как сейчас, эксперт ответил, что это зависит только от финансирования отрасли. По его словам, затраты на обновление оборудования и теплотрасс в нашем городе значительно уступают темпам, с которыми это происходит в Москве.
Несмотря на это, петербургские теплоэнергетики предлагают решения, которые в отсутствии должного финансирования позволяют продлить срок эксплуатации теплосетей. Например, внедрены цифровые технологии, которые позволяют анализировать возможные аварии на теплотрассах, и благодаря им специалисты ТЭК своевременно проводит и плановый ремонт, отметил Павел Никитин.