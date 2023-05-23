Советник лидера Южной Кореи заявил, что КНДР может скоро запустить военный спутник

КНДР может запустить свой первый разведывательный спутник «в ближайшем будущем». Об этом заявил советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Чо Тхэ Ен.
Руководитель КНДР Ким Чен Ын поручил в декабре 2022 года создать первый разведывательный спутник и ракету-носитель к нему. Планировалось, что запуск должен был состояться в апреле 2023 года.
«Ким Чен Ын объявил, что (запуск спутника – Прим. ред) произойдет к концу апреля, но он не выполняет своего обещания… Есть шанс на запуск в ближайшем будущем», — заявил Чо Тхэ Ен.
Ранее президент США Джо Байден пригласил лидеров Японии и Южной Кореи посетить Вашингтон для проведения трехсторонней встречи. Ранее краткую встречу они провели на полях саммита G7 в Хиросиме.