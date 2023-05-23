Краеведы мечтают о возвращении древнего образа Николы Чудотворца в Можайск

Можайское объединение краеведов оценило шансы на возвращение в Можайск деревянного образа святителя Николы Чудотворца, выполненного в XIV веке.
Как пояснили местные краеведы, решение президента России Владимира Путина передать икону «Троица» Андрея Рублева в РПЦ создает важный прецедент. Поэтому возвращение резной иконы святителя Николая конца XIV века в можайский Никольский собор вполне вероятно, сообщает «Можайск Медиа».
Сейчас икона Николы Можайского находится в Третьяковской государственной галерее, где была и «Троица» Андрея Рублева. Отмечается, что для возвращения образа Николы необходимо сначала отреставрировать местный Никольский собор, чтобы обеспечить достойные условия хранения реликвии.