Краеведы мечтают о возвращении древнего образа Николы Чудотворца в Можайск

Сейчас икона Николы Можайского находится в Третьяковской государственной галерее, где была и «Троица» Андрея Рублева. Отмечается, что для возвращения образа Николы необходимо сначала отреставрировать местный Никольский собор, чтобы обеспечить достойные условия хранения реликвии.