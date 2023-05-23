Санитарные врачи Волгоградской области выявили в регионе 19 случаев заболевания корью

Медики в очередной раз напомнили жителям области о необходимости иммунизации против опасного заболевания. Это заразное заболевание передается воздушно-капельным путем. Инкубационный период составляет 10-12 дней, передает сетевое издание «МК в Волгограде». При этом, как отмечают врачи, специфического лечения, направленного именно на вирус кори, не существует.