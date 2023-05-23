Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Uniqlo может полностью покинуть российский рынок

Экономика
Uniqlo может полностью покинуть российский рынок

Компания Uniqlo в скором времени может распродать свои активы на российском рынке, сообщил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Ритейлер принял решение покинуть Россию и закрыл все магазины по стране. Однако официально от Uniqlo заявка в правительственную комиссию не поступала. На российские активы пока что не нашлось покупателя, уточнил Евтухов.

«Думаю, они могут предложить потенциальным покупателям свою бизнес-модель, по аналогии с тем, как это ранее сделал "Макдоналдс"», — считает замминистра.

Он уверен, что ритейлер сможет заключить сделку на договоры аренды оборудования и «бойких торговых мест» с хорошим трафиком.

Ранее сообщалось, что компания по производству шин Continental не может покинуть российский рынок из-за отсутствия решения США. Организация владеет заводом и дистрибьютором в Калуге.
компания Uniqlo российский рынок россия активы
Военкоры ФАН