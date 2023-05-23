Глава разведки ФРГ заявил о проблемах с поиском сотрудников из-за их желания работать из дома

Немецкая служба разведки испытывает кадровый голод. Об этом в беседе с The Guardian сообщил глава организации Бруно Каль. Современные соискатели требуют работу удаленно.
По словам представителя ведомства, заслуженные работники уже уходят на пенсию. Организации нужны новые, но их сложно найти из-за требований современных людей.
Многие из них просят работать удаленно. Другие интересуются, есть ли возможность трудиться по гибкому графику. Для части соискателей удивительно то, что в офисе нельзя использовать мобильный телефон. Каль заявил, что поиск персонала становится растущей проблемой.
Ранее экономист Хазин дал прогноз на будущее Европы. По его мнению, в жизни граждан многих стран ЕС произойдут кардинальные изменения. Им придется столкнуться в том числе и с безработицей.