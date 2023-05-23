Выбросившим питомцев на улицу россиянам может грозить штраф до 30 тысяч рублей

Госдума приняла закон, предусматривающий введение штрафов на сумму до 30 тыс. рублей для граждан, которые выбрасывают домашних питомцев на улицу.
Нижняя палата парламента также одобрила наказание за жестокое обращение с животными. В таком случае размер штрафа может составить до 100 тыс. рублей. За укусы животных, которые причинили вред здоровью или имуществу, предусматривается взыскание до 200 тыс. рублей.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев ранее рассказал о главных правилах подготовки собак к дачному сезону. Он уверен, что нужно обратить внимание не только на животное.