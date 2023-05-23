Выбросившим питомцев на улицу россиянам может грозить штраф до 30 тысяч рублей

Нижняя палата парламента также одобрила наказание за жестокое обращение с животными. В таком случае размер штрафа может составить до 100 тыс. рублей. За укусы животных, которые причинили вред здоровью или имуществу, предусматривается взыскание до 200 тыс. рублей.