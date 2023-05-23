Политолог объяснил Дудаков, почему растет угроза для поддержки Украины в США

Напомним, как заявил 22 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на форуме в Катаре, Украина не сможет одержать победу в конфликте без прямого участия войск НАТО. Он призвал сосредоточиться на мирном урегулировании конфликта, а не на его эскалации. Орбан считает, что у Украины нет возможности победить, так как НАТО не готово отправлять войска. «Это моя позиция, я всегда предлагал всем, что вместо того, чтобы пытаться вовлечься в войну еще сильнее, надо остановить эскалацию и мы должны выступить за мирные переговоры», – сказал он.