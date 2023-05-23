Политолог объяснил Дудаков, почему растет угроза для поддержки Украины в США

Как заявил изданию American Conservative бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, Запад больше не верит в победу Украины в конфликте. Политолог-американист Малек Дудаков считает, что снижению поддержки Киева будет способствовать и долговой кризис в США — вне зависимости от того, чем он завершится.
Макгрегор заявил СМИ, что США и ЕС считают конфликт замороженным, и, как только наступательные ресурсы Украины будут исчерпаны, Россия перейдет в наступление.
Он также считает, что можно избавить Украину от кровопролития, но этому мешает «безудержная ненависть Вашингтона к России», которая не дает начать дипломатические переговоры.
Похожее мнение выразил накануне бывший высокопоставленный чешский дипломат Петр Друлак.
«Положение Зеленского на Украине целиком держится на поддержке Запада», — сообщил экс-дипломат чешским СМИ.
Как отметил Друлак, Зеленский, разъезжая по европейским странам, пытается лишь выиграть время.
«Он старается убедить как можно больше колеблющихся лидеров в том, что спонсировать его по-прежнему целесообразно. Зеленский хорошо понимает: как только западная поддержка Украины ослабнет, с ним будет покончено», — пояснил он.
По словам чешского экс-дипломата, Вашингтон все чаще дает понять, что Европа недостаточно активно участвует в финансовой поддержке киевских властей. Поэтому в США посоветовали Зеленому самостоятельно убеждать европейских лидеров в необходимости продолжения помощи, предположил Друлак. При этом он отметил, что в США стремительно набирает силу группировка сторонников выхода из вооруженного конфликта с Россией.
Как сообщил политолог-американист Малек Дудаков, «бюджетные войны», происходящие в последние недели Вашингтоне, уже отодвинули на задний план вопрос дальнейших траншей Киеву.
«Накануне республиканцы в Конгрессе смогли «продавить» Байдена, и заставили его согласиться заморозить рост расходов госбюджета на следующие два года. Но по другим спорным вопросам компромисса пока нет. Лидеры Республиканской партии уверены, что теперь можно дожимать Белый дом до конца, шантажируя его дефолтом, — указал политолог. — При этом украинские бюджеты Америки уже подходят к концу. По данным СМИ, в распоряжении Пентагона сейчас осталось от 6 до 9 миллиардов долларов из согласованной в декабре суммы в 48 миллиардов. Это означает, что к концу июля — началу августа денег на вооружение Украины может не остаться».
Тем временем американскому конгрессу сейчас совсем не до Украины, он всячески пытается избежать дефолта по госдолгу, напомнил он.
«Эта проблема будет целиком занимать Вашингтон вплоть до середины июня. Если дефолт все же произойдет, то США окажутся на пороге реального финансового кризиса, что сделает украинскую повестку совсем не актуальной. Кроме того, в Америке вскоре начинается сезон летних отпусков, который продлится вплоть до сентября. Это сильно осложняет ситуацию для Белого дома. Ведь как раз летом там планируют активно «прожигать» последние деньги на украинском фронте ради анонсированного контрнаступления», — указал эксперт.
По словам Дудакова, законодатели в конгрессе ставят будущее украинских бюджетов в прямую зависимость от исхода контрнаступления.
«Многие республиканцы уже прямо грозят отказаться и далее давать деньги Киеву ради патовой ситуации на фронте — в случае, если наступление провалится. К тому же в Вашингтоне все чаще раздаются призывы заставить европейцев тратить больше на Украину. Но и здесь есть свои противоречия. Ведь прямо сейчас программы военных траншей Киеву подвисли из-за противостояния Брюсселя и Будапешта», — считает эксперт.
На саммите в Японии лидеры G7 всячески старались показывать внешнее единство и готовность дальше поддерживать Украину, напомнил он.
«Однако за благополучным внешним «фасадом» скрывалось множество опасений. Это и возможность дефолта США по госдолгу, и возвращение к власти в США Дональда Трампа, а также возможная потеря «украинского консенсуса» в Евросоюзе. Пока все это никак на «украинскую политику» Запада не влияет. Но, если обещанное Киевом контрнаступление зайдет в тупик, то сохранять дальнейший консенсус по Украине лидерам Запада станет крайне проблематично», — заключил аналитик.
Напомним, как заявил 22 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на форуме в Катаре, Украина не сможет одержать победу в конфликте без прямого участия войск НАТО. Он призвал сосредоточиться на мирном урегулировании конфликта, а не на его эскалации. Орбан считает, что у Украины нет возможности победить, так как НАТО не готово отправлять войска. «Это моя позиция, я всегда предлагал всем, что вместо того, чтобы пытаться вовлечься в войну еще сильнее, надо остановить эскалацию и мы должны выступить за мирные переговоры», – сказал он.