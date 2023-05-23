Певица Лобода отменила благотворительный концерт в Киеве из-за обвинений в «отбеливании» репутации

Артистка, которая ранее активно вела творческую деятельность в России, планировала спеть в загородном комплексе Osocor Residence в столице Украины 25 августа. Вырученные от выступления средства планировалось отдать на восстановление ЛОР-отделения детской больницы «ОХМАТДЕТ». Во время концерта должен был пройти аукцион с уникальными лотами от украинских военнослужащих.