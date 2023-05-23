Певица Лобода отменила благотворительный концерт в Киеве из-за обвинений в «отбеливании» репутации

Украинская певица Светлана Лобода не выступит в Киеве с благотворительным концертом после обвинений в отбеливании репутации. Об этом сообщает издание «Страна».
Артистка, которая ранее активно вела творческую деятельность в России, планировала спеть в загородном комплексе Osocor Residence в столице Украины 25 августа. Вырученные от выступления средства планировалось отдать на восстановление ЛОР-отделения детской больницы «ОХМАТДЕТ». Во время концерта должен был пройти аукцион с уникальными лотами от украинских военнослужащих.
При этом представители медучреждения заявили, что не принимают участие в организации мероприятия. После этого концерт отменили, объяснив это совместным решением Osocor Residence и звезды.
«Нам досадно, что благотворительная цель проведения выступления воспринялась как отбеливание репутации артиста», — заявили организаторы.
Ранее Светлана Лобода заявила, что считает глупостью переводить свои песни с русского языка на украинский, сообщает издание «Вечерняя Москва».