В Кремле указали на актуальность заявлений Путина о борьбе с терроризмом

Старые заявления президента России Владимира Путина о борьбе с терроризмом сохраняют актуальность и сегодня. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал заявления Путина, сделанные в начале 2000-х. В частности, он говорил, что террористов следует находить везде и даже «мочить в сортире».
«Все сказанное тогда имеет актуальность и сейчас», — сообщил он.
Песков ответил на вопрос о том, считают ли в Кремле необходимым ужесточать риторику в отношении диверсантов на фоне их нападения на Белгородскую область. По его словам, сказанное российским лидером о терроризме сейчас полностью актуально.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин на совещании с СБ может затронуть тему атаки ДРГ на Белгородскую область.