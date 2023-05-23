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В Кремле указали на актуальность заявлений Путина о борьбе с терроризмом

Политика
В Кремле указали на актуальность заявлений Путина о борьбе с терроризмом

Старые заявления президента России Владимира Путина о борьбе с терроризмом сохраняют актуальность и сегодня. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал заявления Путина, сделанные в начале 2000-х. В частности, он говорил, что террористов следует находить везде и даже «мочить в сортире».

«Все сказанное тогда имеет актуальность и сейчас», — сообщил он.

Песков ответил на вопрос о том, считают ли в Кремле необходимым ужесточать риторику в отношении диверсантов на фоне их нападения на Белгородскую область. По его словам, сказанное российским лидером о терроризме сейчас полностью актуально.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин на совещании с СБ может затронуть тему атаки ДРГ на Белгородскую область.
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