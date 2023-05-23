Врач Савинов разъяснил вопрос с прямой записью к узкому специалисту

Он объяснил, что это правило определено федеральным законом и является абсолютно верным, оправданным и уместным. Дело в том, что большинство людей, которые хотят попасть на прием к узкому специалисту, на самом деле вовсе не нуждаются в его помощи, передает сетевое издание «Якутск.ру». Обычно только два-три пациента из десяти нуждаются в специализированной помощи. Остальные вопросы вполне можно решить на уровне участкового терапевта.