Врач Савинов разъяснил вопрос с прямой записью к узкому специалисту

Многие пациенты поликлиник спрашивают, почему нельзя записаться сразу к определенному специалисту, например, к эндокринологу или неврологу, а нужно сначала идти к участковому терапевту. На вопрос ответил врач Константин Савинов.
Он объяснил, что это правило определено федеральным законом и является абсолютно верным, оправданным и уместным. Дело в том, что большинство людей, которые хотят попасть на прием к узкому специалисту, на самом деле вовсе не нуждаются в его помощи, передает сетевое издание «Якутск.ру». Обычно только два-три пациента из десяти нуждаются в специализированной помощи. Остальные вопросы вполне можно решить на уровне участкового терапевта.
Кроме того, если пациент хочет обратиться к профильному доктору, он должен подготовить необходимые анализы, выписки с предыдущими историями заболеваний. Такую работу перед посещением узкого специалиста как раз и проводит терапевт.
Напрямую к узкому специалисту могут записаться только пациенты диспансерной группы, которые уже поставлены на учет. Это означает, что у них уже выявлено заболевание и определен диагноз. В большинстве случаев это относится к каким-либо хроническим недугам.