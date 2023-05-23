Жителям Самары объяснили, как сберечь здоровье во время жары

Жара в летний период может быть опасна для здоровья. Информацией о том, как следует себя вести в жаркую погоду, чтобы сохранить хорошее самочувствие, поделились в Минздраве Самарской области.
Как пишет информационный портал sovainfo.ru, с 11:00 до 17:00 следует находиться в хорошо вентилируемом помещении, а также стараться реже выходить под открытое солнце. Окна в помещении нужно закрыть и занавесить светлыми шторами, советуют медики.
Носить желательно легкую одежду из натуральных тканей. Выходя на улицу, надо максимально закрыть тело, а голову прикрыть легким головным убором. По словам врачей, в зной следует пить больше жидкости. Лучше использовать негазированную воду, отказавшись от сладких напитков и алкоголя. Кроме того, не нужно злоупотреблять мороженным и следует меньше принимать белковой и жирной пищи, соусов и острых приправ, рекомендуют эксперты.
Также в жару не стоит заниматься спортом. Гипертоники и люди с больными почками или сердцем должны ежедневно держать на контроле свое кровяное давление, добавили специалисты.