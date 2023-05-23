Жителям Самары объяснили, как сберечь здоровье во время жары

Носить желательно легкую одежду из натуральных тканей. Выходя на улицу, надо максимально закрыть тело, а голову прикрыть легким головным убором. По словам врачей, в зной следует пить больше жидкости. Лучше использовать негазированную воду, отказавшись от сладких напитков и алкоголя. Кроме того, не нужно злоупотреблять мороженным и следует меньше принимать белковой и жирной пищи, соусов и острых приправ, рекомендуют эксперты.