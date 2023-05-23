Египет высоко оценил усилия Саудовской Аравии в урегулировании суданского кризиса

Каир, 23 мая. Глава Высшего совета Египта Карам Джабер приветствовал посредничество Саудовской Аравии в урегулировании суданского конфликта, пишут арабские СМИ.
Джабер высоко оценил инициативу и роль королевства, которую оно сыграло в рамках переговоров в Джидде, направленных на прекращение огня в Хартуме.
«Египет приветствует усилия Саудовской Аравии, которая способствовала заключению перемирия в Судане», — сказал он.
Чиновник также подчеркнул, что стабильность Судана прямым образом влияет на безопасность Каира и любая роль в урегулировании конфликта в Хартуме будет отвечать интересам арабской республики.
«Египет ожидает, что арабский саммит и председательство Саудовской Аравии на нем в этом году помогут разрешить кризисную ситуацию в восточноафриканском государстве», — добавил Джабер.
Ранее центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации Организации Объединенных Наций выделил Каиру 5 миллионов долларов на помощь гражданам, бегущим из Судана.