Что поддержит рубль и укрепит российскую валюту: эксперты по фондовым рынкам предсказали курс на ближайшие дни

Какие факторы оказывают влияние на курс валют, ФАН узнал у сотрудников экспертного отдела ФБА «Экономика сегодня». Биржевые аналитики рассказали, в какую сторону будет двигаться рубль в ближайшие дни.
Рубль по итогам вчерашнего дня несколько снизился, доллар подрос с отметки 80 до отметки 80,20, и сейчас примерно у тех же отметок и торгуются валюты РФ и США.
«Значимых новостей по рублю пока не выходило. Единственное, что стало известно — президент России Владимир Путин подписал указ об установлении лимита для покупки валюты в размере одного миллиарда долларов в месяц для резидентов, которые приобретают валюту для выкупа доли уходящих из России нерезидентов, то есть иностранцев. Лимит пришлось установить, чтобы покупка долларов для выкупа долей не приводила к каким-то очень серьезным изменением на валютном рынке, ну и особенно по отношению к курсу рубля», — утверждают сотрудники ФБА «Экономика сегодня».
Эксперты оценили данную новость, как позитив, поскольку теперь рынок будет более уравновешенным.
«В целом, пока рубль будет получать поддержку от налогового периода, на конец недели придется его пик. Поэтому все-таки в большей степени на рынке сейчас ожидается, так сказать, плавное укрепление рубля. Хотя, учитывая, что рынок все равно тонкий, не очень высокая активность и ликвидности, не исключено, что может быть какое-то более серьезное укрепление российской валюты при подготовке экспортеров к уплате налогов», — спрогнозировали собеседники ФАН.
Что касается юаня, то эксперты отметили отсутствие серьезных изменений курса. Сейчас он торгуется в районе отметки 11 рублей 35 копеек. И пока рубль к доллару остается в диапазоне от 75 до 82, а к юаню — от 11 до 11,50.
В начале мая экономист Владимир Григорьев сообщил об изменении курса рубля в ближайшее время.