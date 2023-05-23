Что поддержит рубль и укрепит российскую валюту: эксперты по фондовым рынкам предсказали курс на ближайшие дни

Что касается юаня, то эксперты отметили отсутствие серьезных изменений курса. Сейчас он торгуется в районе отметки 11 рублей 35 копеек. И пока рубль к доллару остается в диапазоне от 75 до 82, а к юаню — от 11 до 11,50.