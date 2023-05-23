Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Грузия стала вторым наиболее популярным направлением для отдыха среди россиян

Общество
Грузия стала вторым наиболее популярным направлением для отдыха среди россиян

Грузия — вторая по популярности страна у российских туристов после Турции для отпуска и кратковременных поездок. Об этом сообщил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

Россияне едут в южную страну ради национальной кухни, пляжного отдыха и горных походов, отметил Волков.

«Среди зарубежных направлений Грузия после Турции сразу после открытия стала второй по количеству бронирований», — сказал глава союза.

Грузия все же не сможет вытеснить Турцию с первого места, добавил Волков. По его словам, турецкое направление является проверенным местом для проведения отпуска, а грузинские предложения пока не так изучены россиянами.

Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе выступил против введения виз для российских граждан. Он подчеркнул, что власти грузинской столицы приветствуют приезд туристов из России.
российские туристы грузия турция
Военкоры ФАН