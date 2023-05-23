Грузия стала вторым наиболее популярным направлением для отдыха среди россиян

Грузия — вторая по популярности страна у российских туристов после Турции для отпуска и кратковременных поездок. Об этом сообщил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.
Россияне едут в южную страну ради национальной кухни, пляжного отдыха и горных походов, отметил Волков.
«Среди зарубежных направлений Грузия после Турции сразу после открытия стала второй по количеству бронирований», — сказал глава союза.
Грузия все же не сможет вытеснить Турцию с первого места, добавил Волков. По его словам, турецкое направление является проверенным местом для проведения отпуска, а грузинские предложения пока не так изучены россиянами.
Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе выступил против введения виз для российских граждан. Он подчеркнул, что власти грузинской столицы приветствуют приезд туристов из России.