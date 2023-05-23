Рост онлайн-покупок продуктов в России замедлился до 24,5% в 2023 году

Россияне стали меньше покупать продуктов онлайн. На это указывают данные агентства Infoline. Темпы роста сегмента замедлились до 24,5%.
Результаты исследования приводит издание «Ведомости». Так, в четвертом квартале прошлого года прирост сегмента составил 36,7% к предыдущему временному промежутку. В начале нового года показатели снизились до 24,5%. Авторы статьи связывают подобную динамику со стремлением людей экономить денежные средства.
Эксперты исследования полагают, что в целом рост заинтересованности граждан в онлайн-платформах для шоппинга обусловлен наличием доставки. Это делает процесс более удобным.
Ранее стало известно, что учителям Англии не хватает денег на жизнь. Опрос граждан показал, что преподаватели намеренно пропускают приемы пищи, чтобы дожить до зарплаты. Каждый пятый педагог был вынужден устроиться на вторую работу.